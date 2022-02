Sechstes Lawinentodesopfer in Österreich - Vier aus Schweden

Der Lawinenkegel nach einem Lawinenabgang an der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss. © -/Polizei Tirol/APA/dpa

In Österreich ist die Zahl der Todesopfer durch Lawinen auf sechs gestiegen. Vier schwedische Tourengänger zwischen 43 und 47 Jahren und ein einheimischer Bergführer kamen am Freitag in Tirol auf dem Gebiet von Spiss an der Grenze zur Schweiz ums Leben. Am Berg Knödelkopf in Vorarlberg wurde auch am Freitag ein sogenannter Freerider verschüttet und konnte nicht mehr gerettet werden.

Spiss - Die Behörden haben seit Tagen auf die kritische Gefahrenlage aufmerksam gemacht und zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Auch deutsche Wintersportler gerieten am Freitag in Österreich eine Lawine. Sie waren in einer siebenköpfigen Gruppe mit Dänen und Schweden zwischen 23 und 33 Jahren im Tiroler Ötztal unterwegs, wie die Polizei berichtete. Ein gewaltiges Schneebrett riss die Menschen mit. Sie hätten zum Teil ihre Lawinen-Airbags ausgelöst und seien schnell geortet, befreit und in ärztliche Behandlung gebracht worden. Einer davon wurde in die Klinik nach Murnau in Bayern gebracht, hieß es. Das Schneebrett verschüttete auf einer Breite von 100 Metern auch eine tieferliegende Skipiste. Der Lawinenkegel sei mehrmals abgesucht worden, aber niemand entdeckt worden.

Die Schweden waren im Skigebiet Ischgl/Samnaun mit einem einheimischen Bergführer (42) abseits der Pisten unterwegs, als sich über ihnen eine 400 Meter breite Lawine löste. Ein Schwede wurde nur zum Teil verschüttet und konnte per Handy einen Freund in Schweden verständigen. Dieser informierte einen Freund, der mit der Gruppe unterwegs war, an diesem Tag aber nicht mit auf Tour gegangen war, der die die Polizei verständigte. Der 42-Jährige überlebte.

Im Vorarlberger Skigebiet Albona wurde ein 43-Jähriger trotz Airbag komplett verschüttet. Die Gruppe war nach Polizeiangaben mit einem staatlich geprüften Snowboard-Führer unterwegs. Obwohl die anderen ihn sofort ausgraben konnten und 20 Minuten nach dem Lawinenabgang Reanimationsmaßnahmen begonnen wurden, verstarb der Mann. Woher er stammte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. dpa