Beim Wandern in Bayern zusammengebrochen: Urlauber stirbt trotz sofortiger Hilfe

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ersthelfer eilten dem zusammengebrochenen Urlauber sofort zur Hilfe. Doch weder sie noch die alarmierten Retter konnten noch etwas für den Mann tun.

Schönau am Königssee - Im Landkreis Berchtesgadener Land ist am vergangenen Wochenende ein Urlauber gestorben. Darüber informiert das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung am Freitag, 7. Juli.

Urlauber bricht am Seeleinsee zusammen und stirbt

Demnach war am Samstag, 1. Juli, kurz nach 16 Uhr ein Notruf vom Seeleinsee im Hagengebirge eingegangen. Ersthelfer einer Wanderergruppe versuchten dort, einen bewusstlos zusammengebrochenen Urlauber aus Niedersachsen wiederzubeleben. Allerdings konnte auch die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers „Martin 1“ den 62-Jährigen trotz längerer Wiederbelebungsversuche nicht mehr retten.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wanderer stürzt ab: Bergwacht rettet 64-Jährigen

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Montag, 3. Juli. Die Bergwacht musste einen Wanderer (64) aus NRW retten, der im Abstieg über den Rinnkendlsteig über den Steilhang und eine kleine Felswand abgestürzt war. „Seine Kinder und weitere Wanderer konnten ihn erreichen, leisteten Erste Hilfe und riefen um 13.15 Uhr bei der Leitstelle Traunstein an, die sofort die Bergwacht Berchtesgaden und den Traunsteiner Rettungshubschrauber ‚Christoph 14‘ losschickte“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Mann wurde von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt, er kam in die Klinik nach Bad Reichenhall.

Ein Wanderer war beim Abstieg über den Rinnkendlsteig abgestürzt, die Bergwacht rettet den Mann. © BRK BGL

Wenige Tage zuvor war ein 59-jähriger Wanderer aus Baden-Würrtemberg nahe Ramsau zusammengebrochen. Er starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen später im Krankenhaus. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.