„Schlag ins Gesicht“: Kita-Leitungen in Bayern müssen keine Pädagogen mehr sein ‒ scharfe Kritik

Von: Leyla Yildiz

Kita-Leitungen müssen seit dem 1. Juli keine pädagogische Ausbildung haben. Das sorgt für Kritik. Vor allem die KAB sieht eine Gefährdung der Bildung.

München - Seit dem 1. Juli gilt, dass in Bayern die Leitungen von Kitas keine pädagogische Ausbildung mehr haben müssen. Das steht in der neuen Kinderbildungsverordnung. „Die Neuregelung im Gesetz ermöglicht den Trägern, als Arbeitgebern, und den Kita-Leitungen mehr Flexibilität und Handlungsspielräume“, sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München.

Es sei ihr wichtig, die Lebensrealitäten der Kindertageseinrichtungen in den Gesetzen richtig abzubilden und sichtbar zu machen. „Insbesondere für große Betreuungseinrichtungen stellt das eine große Entlastung dar“, betonte Scharf. Die Regelung erlaube es aber auch weiterhin, dass pädagogische Fachkräfte eine Leitungsfunktion übernähmen. „Die Anforderungen an eine Kita-Leitung haben sich in den letzten Jahren vielseitig weiterentwickelt. Personalführung und betriebswirtschaftliche Fragen nehmen mehr Zeit in Anspruch.“

Keine pädagogische Ausbildung mehr nötig: Maßnahme soll Fachkräftemangel entgegenwirken

Die Neuerung soll dabei helfen, dem vielerorts immer größere werdenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Fachkräftebindung und -gewinnung betrifft die gesamte Wirtschaft, aber insbesondere auch unsere Kitas“, sagte Scharf.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) München und Freising ist hingegen nicht besonders erfreut über die Gesetzesnovelle und kritisiert sie scharf. „Sämtliche Bemühungen in den letzten 10 bis 15 Jahren, die Qualität der frühkindlichen Bildung zu steigern, werden damit ad Absurdum geführt. Jede nicht ausreichend qualifizierte Kraft, insbesondere in Leitungsfunktionen, gefährdet den Bildungsauftrag an unseren Kindern“, sagte Sibylle Schuster, Geschäftsführerin sowie Leiterin der Fach-Arbeitsgruppe Kindertagesstätten der KAB München und Freising. Mit der Änderung der Verordnung verpasse das Ministerium den pädagogischen Fachkräften in Bayern einen Schlag ins Gesicht.

Kita-Leitungen brauchen keine pädagogische Ausbildung mehr: Kritik zu Gesetzesnovelle

Diese Gefahr sieht Ministerin Scharf allerdings nicht: „Die Qualität in den bayerischen Kindertageseinrichtungen ist für mich nicht verhandelbar und wird durch die Neuregelung in keiner Weise geschmälert. Die Kinder und mehr Zeit für sie stehen immer im Mittelpunkt.“

Dagegen kritisierte auch die sozialpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Julika Sandt: „Ministerin Scharf hat offenbar immer noch nicht begriffen, dass es in unseren Kitas um weit mehr geht als um Betreuung nach der Devise sauber - sicher - satt.“ Es liege auf der Hand, dass qualifizierte Fachkräfte in den Kitas unzufrieden seien würden, wenn ihnen Chefs vor die Nase gesetzt würden, die keine Ahnung von Pädagogik hätten. „Damit verschärft die CSU-Ministerin aktiv den Fachkräftemangel in bayerischen Kitas.“ (ly/dpa)

