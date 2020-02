Audi erfasst Fußgänger (19): Junger Mann stirbt bei Unfall - erschütternde Wende 

In Selb hat ein Audi einen 19-Jährigen erfasst. Der junge Mann starb. 22 Menschen wurden Zeugen der Tragödie. Jetzt gibt es eine Wende in dem Fall.

In Selb hat ein Auto einen Fußgänger erfasst.

Der 19-Jährige starb bei dem Unglück.

Jetzt gibt es eine Wende in dem Fall.

Update vom 12. Februar: Am vergangenen Donnerstag kam ein 19-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein 20-Jähriger hatte ihn mit seinem Audi erfasst. 22 Personen wurden Zeugen des Unfalls. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 20-jährigen Audifahrer erlassen - wegen „verbotenen Kraftfahrzugrennens mit Todesfolge“. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Mittelung mit der Staatsanwaltschaft Hof mit.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Marktredwitz hatte sich der 20-Jährige ein verbotenes Rennen mit einem BMW-Fahrer (19) quer durch die Innenstadt geliefert. Die beiden Fahrzeuge befuhren dabei unter anderem die Wittelsbacher Straße, an deren Fahrbahnrand sich eine Personengruppe befand, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der BMW-Fahrer das Rennen beendet hatte, wendete der Audifahrer.

Illegales Autorennen: 20-Jähriger beschleunigt auf 100 km/h und erfasst Fußgänger

Er entschloss sich, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit nochmals an der zuvor in der Wittelsbacher Straße gesichteten Gruppe vorbeizufahren, um dieser zu imponieren, wie die Polizei mitteilte. Ein Sachverständiger stellte bereits fest, dass der junge Mann auf circa 100 km/h beschleunigte. Er erkannte aufgrund der Geschwindigkeit den 19-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte zu spät und erfasste ihn.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging Haftbefehl gegen den Audifahrer, da dieser versucht hatte, auf Zeugen des Unfallgeschehens in Hinblick auf deren Aussagen einzuwirken. Der junge Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und fahrlässiger Tötung ermittelt. Der 19-jährige BMW-Fahrer muss sich ebenfalls wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten.

Audi erfasst jungen Mann: 19-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall

Erstmeldung vom 7. Februar

Selb - Am Donnerstagabend (6. Februar) kam ein 19-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Das teilte die Polizei mit.

Audi erfasst Fußgänger: 19-Jähriger stirbt bei Unfall in Selb

Kurz nach 20 Uhr war ein 20-Jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem Audi auf der Wittelsbacher Straße in Selb stadteinwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er mit seinem Auto in Höhe der Abzweigung zur Jägerstraße den 19-Jährigen. Er war mit einer Gruppe Berufsschüler unterwegs, die eine Straße überqueren wollte.

Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Audi erfasst 19-Jährigen in Selb: 22 Menschen werden Zeugen der Tragödie

Johannes Hackl, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Selb und an diesem Abend Einsatzleiter, sprach von einer unübersichtlichen Lage und einem großen Trümmerfeld. Zunächst war unklar, ob sich noch weitere Personen unter dem Auto befinden. Zwei Personen, unter ihnen der Autofahrer, kamen ins Krankenhaus.

Außerdem gibt es 22 Betroffene, „die nicht unmittelbar mit dem Verkehrsunfall zu tun hatten“, wie Hackl berichtete. Damit gemeint sind Zeugen, Ersthelfer und Anwohner, die den Unfall zufälligerweise aus ihrer Wohnung mitbekommen haben. Für diese Personen standen Notfallseelsorger bereit.

19-Jähriger stirbt in Selb bei Verkehrsunfall: Sachverständiger soll Ursache klären

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz bei der Ermittlung der genauen Unfallursache. Die örtliche Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und führte Absperrmaßnahmen durch.

Die Polizeimeldung im Wortlaut

„Kurz nach 20 Uhr war ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem Audi auf der Wittelsbacher Straße in Selb stadteinwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste sein Fahrzeug in Höhe der Abzweigung zur Jägerstraße den 19-jährigen Fußgänger. Trotz Reanimationsversuche erlag der 19-Jährige aus Kulmbach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz bei der Klärung der genauen Unfallursache. Die örtliche Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und führte Absperrmaßnahmen durch.“

