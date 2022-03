Explosion auf Firmengelände in Bayern? Polizei warnt: „Schließt zur eigenen Sicherheit Fenster und Türen“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Dichter Rauch in Selb. © NEWS5 / Fricke

In Selb kam es am Morgen zu einem Brand auf einem Industriegelände. Dichter Rauch stieg auf. Viele Details sind noch unklar.

Selb - In Selb (Landkreis Wunsiedel) zieht dichter Rauch in Richtung Innenstadt. Die Polizei Oberfranken bittet deshalb via Twitter: „Schließt zu eurer eigenen Sicherheit Fenster und Türen und haltet euch nach Möglichkeit nicht im Freien auf.“ Grund ist ein Brand auf einem Industriegelände.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Selb: Explosion auf Firmengelände?

Wie News5 berichtet, soll es in einem Maschinenlager zu einer Explosion gekommen sein. Auch die Frankenpost berichtet von Personen, die Explosionsgeräusche wahrgenommen haben. Laut des Schichtführers der Integrierten Leitstelle Hochfranken (ILS), Uli Saalfrank, konnten die Mitarbeiter offenbar rechtzeitig das Werk verlassen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Weitere Informationen folgen.