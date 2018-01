Selbst gebastelten Silvester-Böller gezündet - Kinder schwer verletzt

Ein Böller war ihnen zu wenig, deshalb bündelten sie gleich mehrere Feuerwerkskörper zu einem Super-Kracher - zwei Nürnberger Kinder haben am Neujahrstag für ihre zweifelhafte Tüftelei mit schweren Verletzungen bezahlt.

Nürnberg - Denn bereits beim Anzünden der Zündschnur explodierte der selbst gebastelte Riesenböller. „Die Wirkung war verheerend“, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 11 und 13 Jahre alten Nürnberger erlitten Verbrennungen am Körper und im Gesicht sowie Rissverletzungen an den Händen.

Passanten, die die lautstarke Detonation beobachtet hatten, verständigten sofort den Rettungsdienst, der die beiden Oper in eine Klinik brachte. Nach Auskunft der Ärzte hat das Tüftler-Duo „Glück im Unglück gehabt, es seien keine bleibende Schäden zu erwarten. Unklar ist, wie die beiden Buben an die Feuerwerkskörper gelangten, die normalerweise nur an Erwachsene verkauft werden dürfen. Da die Kinder strafunmündig sind, hat der Vorfall für die beiden vorerst keine strafrechtlichen Konsequenzen.

