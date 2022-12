Wohngemeinschaft statt Altersheim: Elf betagte Mitbewohner starten in neuen Lebensabschnitt

Von: Jannis Gogolin

Gründerin Sascha Seuß, Projektplaner Christian Moosbrugger und Mitinitiator Markus Weigel vor dem Gebäude. Daneben Weigel bei letzten in der zukünftigen Küche der elf Bewohner. © Markus Weigel

Eine Wohngemeinschaft für Senioren: In Kasendorf öffnet im Januar die erste Alters-WG im Umkreis ihre Türen. Jetzt schon ist der Andrang hoch.

Kasendorf – Spätestens mit der Pubertät entwickelt jeder Mensch das Bedürfnis, selbstbestimmt und nach eigenem Gusto sein Leben zu gestalten. Mit fortschreitendem Alter wird es allerdings immer schwieriger, eigenständig seinen Alltag zu bestreiten. Schneller als manchen Menschen lieb ist, ist man auf fremde Hilfe angewiesen. Doch es gibt bereits Wohnformen für Senioren, die eine Brücke zwischen Selbstbestimmung und Unterstützung schlagen, ohne dass die Angehörigen einspringen müssen. So auch die neue Senioren-Einrichtung von Sascha Seuß und Markus Weigel in Kasendorf. Im Januar eröffnen sie ihre Wohngemeinschaft für Senioren und treffen damit den Zahn der Zeit.

Selbstbestimmt leben im Alter: Kasendorfer Senioren-WG macht es vor

Dass sowas überhaupt möglich ist, erfuhr die gelernte Krankenpflegerin Seuß im Urlaub. Bei einer Fahrradtour durchs Allgäu entdeckte sie zufällig eine Senioren-WG und war begeistert von der heiteren Stimmung. „Ich habe mir direkt gedacht, dass ich im Alter auch so leben will“, sagt sie. Sechs Monate später besuchte sie die Einrichtung erneut und ließ sich das Konzept erklären. „Ich war sofort überzeugt. Das ist Pionierarbeit.“ Mit diesen Eindrücken kehrte sie nach Kulmbach zurück und fing an, selbst ein solches Projekt zu starten.

Jetzt, acht Jahre später, steht ihre Senioren-Wohngemeinschaft im Magnus-Turm, einem Wahrzeichen von Kasendorf, kurz vor der Eröffnung. Zuvor stand das Gebäude leer. „Letzten Samstag hatten wir einen Tag der offenen Tür. Und am 4. Januar ziehen schon die ersten Bewohner ein“, erklärt Seuß. Über 250 Interessenten seien vor Ort gewesen, täglich füllt sich ihr E-Mail-Postfach mit neuen Anfragen und Bewerbungen. Vermutlich liegt das auch daran, dass die Kosten für einen Wohnplatz ebenso viel kostet, wie ein Heimplatz einer stationären Pflegeeinrichtung.

Experimentelles WG-Konzept: Alltag liegt in der Hand der Bewohner

Ihr Konzept ist ähnlich wie in einer Studenten-WG – selbstbestimmt und auf Augenhöhe. Es gibt gemeinsame Wohn- und Essensräume und insgesamt elf private Appartements mit eigenen Badezimmern. Wie genau das Zusammenleben dann konkret aussieht, entscheiden jedoch alleine die Bewohner. Auch welche Arbeit Pflege- und Haushaltskräfte übernehmen, liegt bei den Fähigkeiten und den Wünschen der Senioren. „Das hält geistig fit, wenn sie etwas zu tun haben“, weiß Seuß aus Erfahrung.

„Wir wollen einen Ort schaffen, der sich ganz an die Menschen anpasst. Das, was sie machen wollen, können sie hier machen. Was nicht mehr möglich ist, wird übernommen“, erklärt die Pflegedienstleiterin. So können die Bewohner selbst kochen, ohne sich beim Abwasch zu überanstrengen. „Es ist eigentlich alles möglich. Und wenn sie ein Hochbeet in den Garten pflanzen wollen, dann können sie das tun“, so Seuß. Dabei werden die Bewohner zu keinem Zeitpunkt alleine gelassen. „Es sind Präsenzkräfte ununterbrochen vor Ort. Und bei Entschlüssen über das Zusammenleben werden sie von einem Moderator unterstützt.“

Kein Personalmangel bei Pflegekräften – „Kommt auf dem Arbeitsmarkt gut an“

Wenn es nach Seuß ginge, müsste es in jedem größeren Dorf so eine Wohnform für Senioren geben. „Es braucht aber schon ein bisschen Idealismus dafür“, gesteht sie ein. Sie und ihr Geschäftspartner Weigel als einzige Investoren sind mit ihrem privaten Geld in Vorleistung gegangen. Doch das Konzept scheint aufzugehen und nicht nur den zukünftigen Bewohnern ein schönes Umfeld zu bieten. „Das Wohnprojekt kommt anscheinend auch auf dem Arbeitsmarkt gut an. Denn Personalmangel haben wir definitiv nicht.“