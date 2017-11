Seniorin stiehlt: 82-Jährige als Ladendiebin unterwegs

Eine 82-Jährige hat wegen Ladendiebstahls in Bamberg die Polizei auf den Plan gerufen.

Bamberg - Die Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Innenstadt beobachteten, wie die Seniorin die Etiketten von Kleidungsstücken riss und sich einen Schal direkt umband. „Auch noch nach dem Eingreifen des Personals steckte die ältere Dame eine kleine Handtasche in ihren Rucksack“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Gegen die Frau wurde nach dem Vorfall vom Freitag Anzeige erstattet. Es handele sich um eine Ersttäterin.

dpa