Zwei Frauen bei Badeunfällen in Bayern ertrunken

Von: Carina Blumenroth

Teilen

In den letzten Tagen sind in Bayern zwei Seniorinnen bei mutmaßlichen Badeunfällen ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/Imago

Eine 77-Jährige und eine 88 Jahre alte Frau sind in den vergangenen Tagen beim Baden in einem See bzw. Fluss ertrunken. Die Polizei geht von Unfällen ohne Fremdbeteiligung aus.

Rund 355 Menschen sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Jahr 2022 bei Badeunfällen verstorben, das sind 56 Menschen mehr, als im Vorjahr. Auch in der Badesaison 2023 sind schon Menschen ertrunken. In Bayern ertranken in den letzten Tagen zwei Seniorinnen.

Mutmaßlicher Badeunfall an der Alz

Im Landkreis Traunstein, nahe Seeon-Seebruck, habe eine 88 Jahre alte Seniorin von anderen Badegästen ans Ufer des Flusses Alz gerettet werden müssen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Seniorin sei in der Nähe einer Schwanenfamilie in Not geraten. Hinweise auf einen Angriff der Tiere gebe es derzeit nicht, informiert die Deutsche Presseagentur (dpa) und beruft sich auf einen Polizeisprecher.

Am Ufer habe die Seniorin das Bewusstsein verloren, Ersthelfer reanimierten die Frau, bis der Notarzt eintraf und die medizinische Versorgung übernahm. Die 88-Jährige verstarb noch vor Ort, wie die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geht man von einer medizinischen Ursache aus. Es liegen keine Erkenntnisse auf Fremdeinwirkung vor.

Tödlicher Unfall am Badesee bei Thannhausen – 77-Jährige ertrinkt

In Schwaben nahe eines Badesees in Thannhausen (Landkreis Günzburg) ist am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, eine 77-Jährige verstorben. Die Seniorin trieb bewusstlos im Wasser, mehrere Zeugen sollen sie ans Land gebracht haben. Im Anschluss wurde sie sofort reanimiert, wie die Polizei mitteilt. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein naheliegendes Krankenhaus, dort verstarb sie an den Folgen des Unfalls.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung oder einen möglichen Suizid gebe es nach ersten Erkenntnissen laut einer Sprecherin der Polizei nicht. Die genaue Todesursache und der Unfallhergang sind noch unklar.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.