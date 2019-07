Missglücktes Überholmanöver: Fahrer verliert Kontrolle über seine Suzuki und stirbt

Bei Seßlach kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wollte eine 33-jährige Autofahrerin überholen - das Überholmanöver missglückte.

Seßlach - Ein Motorradfahrer starb am Montagabend nach einem missglückten Überholmanöver bei Seßlach (Landkreis Coburg) an seinen schweren Verletzungen. Kurz vor 20 Uhr war der 21-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge mit seiner Suzuki auf der Staatsstraße von Bodelstadt in Richtung Seßlach unterwegs. Das teilte die Polizei mit.

Seßlach: Suzuki-Fahrer stürzt - Notarzt kann nicht mehr helfen

Kurz vor der Abzweigung nach Heilgersdorf überholte der Motorradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve das Auto einer 33-jährigen Frau. Beim Wiedereinscheren geriet der 21-Jährige nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er kam zu Fall und schlitterte einige Meter im Straßengraben entlang. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz aller Reanimationsversuche eines Notarztes noch an der Unfallstelle starb.

Seßlach: Stundenlange Sperre nach Motorrad-Unfall

Die Staatsanwaltschaft Coburg beauftragte einen Sachverständigen, der die Beamten bei der Klärung der Unfallursache vor Ort unterstützte. Die Staatsstraße war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

