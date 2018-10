Anschlag auf Schwimmpark in Inzell: Chlorgehalt des Wassers massiv erhöht 

Wer hatte es auf die Gäste im Badepark Inzell abgesehen? Nachdem am Feiertag der Chlorgehalt des Wassers um das Siebenfache des Nromalswerts erhöht war, ermittelt nun die Polizei.

Inzell - Unbekannte haben am Tag der Deutschen die Chlorgasanlage des Inzeller Schwimmbads manipuliert. Die Polizei ermittelt nun. Der Chlorgehalt im Wasser stieg auf das Siebenfache des Normalwerts, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Der Betriebsleiter des Badeparks informierte die Polizei Traunstein am Montagnachmittag darüber, „dass an der Chlorgasanlage des Schwimmbads offensichtlich manipuliert worden war“.

Maximalmenge an Chlor ins Wasser geleitet

Die unbekannten Täter machten sich laut Polizeibericht an den Einstellungen im Technikraum zu schaffen. In der Folge wurde dem Wasser die Maximalmenge an Chlor zugefügt.

Für die Besucher bestand keine Gefahr. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt, „da der oder die unbekannten Täter wohl vorsätzlich gehandelt haben, um die Schwimmbadbesucher der Gefahr von körperlichen Schäden auszusetzen“.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer am Tag der Deutschen Einheit den Badepark Inzell besucht und verdächtige Personen im Bereich des Technikraums gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

