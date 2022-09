Die weltbesten Biere: Bayerische Brauereien gewinnen bei World Beer Awards 2022

Von: Tanja Kipke

Unter den Siegern des diesjährigen World‘s Best Beer Award sind auch bayerische Brauereien. © Imago (merkur.de-Collage)

Weißbier, Lager, IPA: Bei den World Beer Awards werden die besten Biere in zehn Kategorien gekürt. Einige bayerische Brauereien sind als Sieger mit dabei.

München/London – Jedes Jahr finden die World Beer Awards in London statt. Insgesamt 3200 Biere aus 50 Ländern nehmen am Wettbewerb teil. Es sind die „globalen Auszeichnungen, die die Allerbesten in allen international anerkannten Stilen auswählen und die weltbesten Biere an Verbraucher und Handel auf der ganzen Welt auszeichnen und fördern“, heißt es auf der Seite des Veranstalters. Es gibt Auszeichnungen für die verschiedenen Sorten, sowie für das Design. Auch in diesem Jahr waren wieder einige Brauereien aus Bayern vertreten.

World Beer Awards 2022: Bayerische Brauereien als Sieger mit dabei

Bei den Geschmackssiegern gibt es folgende Kategorien: Dunkles Bier, Weißbier, Lager, IPA, Hellbier, aromatisiertes Bier, alkoholfreies Bier, Sauer- und Wildbier, Stout & Porter und die besten Bierspezialitäten. Pro Kategorie wird ein Hauptgewinner ausgezeichnet. Anschließend gibt es noch die sogenannten „Style-Gewinner“, also das beste Bier der Welt für den jeweiligen Style. eine Art Unterkategorie.

In der Kategorie „World‘s best Lager“ konnte sich eine bayerische Brauerei durchsetzen: Das Celebrator Doppelbock von der Ayinger Brauerei. Im letzten Jahr gewann das naturtrübe Kellerbier von Karlsberg.

In der Unterkategorie der Lagerbiere gewannen noch zwei weitere bayerische Brauereien. Das Anna Festbier von Greif Bräu bekam den Titel „das weltbeste saisonale Oktoberfestbier & Märzen“ und das Mönchnshof Landbier wurde zum „weltbesten Dortmunder“ gekürt. Aber auch in einigen anderen Kategorien waren Bayerns Brauereien vertreten.

Video: World Beer Award 2021: Das waren im letzten Jahr die besten Biere

Bayreuther Brauerei „Maisel & Friends“ gewinnt „weltbeste hopfenbetonte Weißbier“

Die Brauerei „Maisel & Friends“ konnte eine „Style-Gewinner“ Medaille abräumen. Das „weltbeste hopfenbetonte Weißbier“ kommt somit aus Bayreuth, das Bier Maisel & Friends Jeff‘s Bavarian Ale gewann den Titel. Ebenfalls in der Kategorie der Weißbiere gewann die Brauerei Weihenstephan mit dem Bier Weihenstephaner Kristallweissbier den Titel des „weltbesten Kristallbier“.

Das beste dunkle Weizenbier der Welt ist laut den Awards das Ayinger Urweiss. Franziskaner konnte sich mit seinem alkoholfreien Weißbier ebenfalls einen „Style-Gewinner“-Titel ergattern. Das Veldensteiner Mandarina Bavaria sahnte den Titel des „weltbesten Weizenbier im amerikanischen Stil“ ab. In den Katagorien IPA, Sauer- und Wildbier, Stout & Porter, Hellbier, den aromatisierten Bieren und den besten Bierspezialitäten war keine deutsche Brauerei vertreten. (tkip)

