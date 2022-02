Siegesserie vorbei: 1860 München verspielt Halbzeitführung

Teilen

Phillipp Steinhart von München sitzt nach dem Spiel auf dem Rasen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Trotz einer 2:0-Halbzeitführung hat der TSV 1860 München seine Siegesserie gegen Eintracht Braunschweig nicht fortsetzen können. In einer hitzigen Partie in der 3. Fußball-Liga konnten sich die Niedersachsen noch ein 2:2 (0:2) gegen die Münchner „Löwen“ erkämpfen. Mit dem Remis am Sonntagmittag vor 3750 Zuschauern verpasste 1860 die Chance, den Abstand auf die Aufstiegsplätze zu verkürzen.

München - Am Samstag gastiert der Tabellenachte beim SV Meppen.

Der ehemalige Braunschweiger Marcel Bär brachte die Löwen bereits in der 3. Minute in Führung. Vor der Halbzeitpause erhöhte Phillipp Steinhart auf 2:0 (34.). Doch die Braunschweiger gaben nicht auf. Der deutsche Meister von 1967 vergrößerte in der zweiten Spielhälfte den Druck und erzielte in der 55. Minute den Anschlusstreffer durch Lion Lauberbach. Jan-Hendrik Marx gelang in der 78. Minute schließlich der Ausgleich. Der Braunschweiger Brian Behrendt musste in einer hitzigen Schlussphase mit gelb-rot vorzeitig vom Platz. dpa