Hoch explosiv: Handgranate aus Weltkrieg in Siegsdorf entdeckt - Umgebung abgesperrt

Siegsdorf - Im oberbayerischen Siegsdorf in der Nähe von Traunstein wurde eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Spezialkräfte wurden gerufen, um sich der Granate anzunehmen. Sie wurde kontrolliert gesprengt.

Ein Mann aus dem Siegsdorfer Ortsteil Wernleiten hat am Samstag in der Traun einen seltenen Fund gemacht. Er entdeckte eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort rief er die Polizei, die wiederum den Kampfmittelräumdienst verständigte. Die Experten stellten fest, dass die Granate nicht sicher fortgeschafft werden könne. Daher entschied man sich den Sprengkörper vor Ort explodieren zu lassen.

Gefahr für die Bevölkerung oder die umstehenden Gebäude habe aber zu keinen Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Lediglich der Parkplatz eines Supermarkts, eine Fußgängerbrücke und einige Straßen wurden kurzzeitig gesperrt. Eine Evakuierung der Gebäude war nicht notwendig. Die Sprengung der Handgranate war wohl auch nicht sonderlich laut, sodass auch keine Gefahr bestand, dass Fensterscheiben in Mitleidenschaft gezogen würden.

