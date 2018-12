Sie kam von einer Bergtour nicht heim: Vermisste Frau (29) tot aufgefunden

SEK-Einsatz in Ankerzentrum: Bewohner attackieren Polizei mit Pflastersteinen - Elf Verletzte

Am frühen Dienstagmorgen kam es im Ankerzentrum in Bamberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Auch ein SEK musste anrücken. Bewohner griffen Beamte an. Es gab elf …