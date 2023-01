Mit Blaulicht und Sirene: Polizei eskortiert werdende Eltern an Silvester in Klinik

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Polizisten eskortierten werdende Eltern in der Silvesternacht in die Klinik. (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Kurz vor Mitternacht am Silvesterabend eskortierten Polizisten in Deggendorf eine Hochschwangere und ihren Mann in eine Klinik - gerade noch rechtzeitig.

Deggendorf - In Niederbayern haben es eine hochschwangere Frau und ihr Mann an Silvester gerade noch rechtzeitig in den Kreißsaal geschafft - mithilfe der Polizei.

Deggendorfer Polizei hilft Paar: Hochschwangere und Mann ins Krankenhaus eskortiert

Kurz vor Mitternacht bemerkten Beamte in Deggendorf ein Auto, das mit Warnblinklicht durch die Fußgängerzone fuhr. Das teilte die Polizei an Neujahr mit.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Chaos pur: Polizeieskorte in Rom sorgt für Lacher

Mutter und Baby wohlauf: Polizei eskortiert bayerisches Paar zur Geburt in die Klinik

Die Beamten stoppten daraufhin das Auto. Der Fahrer erklärte, dass er seine hochschwangere Frau in die Klinik bringen müsse. Daraufhin eskortierten die Polizisten den Wagen mit Blaulicht und Martinshorn bis ins Krankenhaus. Noch in der Nacht habe sich der Vater bei der Polizei gemeldet und bedankt: Mutter und Kind seien wohlauf. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.