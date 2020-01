Silvester: Aufgeschrecktes Rind verursacht einen Unfall - Mädchen (12) wird durch Rakete verletzt

Feuerwerkskörper sorgten in Bayern für zahlreiche Brände - ein Mädchen wurde verletzt. (Symbolbild)

Viele Einsätze in Bayern

von Katarina Amtmann schließen

Am Dienstag feierten zahlreiche Menschen den Start in das neue Jahr - mit Raketen. Die sorgten in Bayern für zahlreiche Brände. Ein Mädchen wurde verletzt.