Furchtbarer Unfall: Junger Mann (18) kracht in Traktor - Hilfe kommt zu spät

Simbach am Inn - Ein 18-jähriger Fahranfänger ist bei einem schweren Unfall im Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen. Er war mit seinem PKW auf einen Traktor gestoßen. Der 18-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Montag, den 23. Dezember 2019 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Bereich Simbach am Inn. Auf Höhe Wies / Grafussing fuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn mit einem mit Holzstämmen beladenem Traktorgespann von einem untergeordneten Feldweg auf die Staatsstraße 2112 in Fahrtrichtung Pfarrkirchen ein. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn die Staatsstraße mit seinem PKW in selbige Richtung.

Kurz nach der Einmündung fuhr der PKW auf das landwirtschaftliche Gespann auf. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er letztlich im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Angehörigen des Unfallopfers wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Staatsanwaltschaft Landshut erstellt Gutachten - 18-Jähriger stirbt

Da durch die Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen wurde, war die St2112 für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 22 Uhr konnte die Staatstraße wieder freigegeben werden. Die Sperrung des Unfallorts sowie weitere Erstmaßnahmen wurden mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehren durchgeführt. Das landwirtschaftliche Gespann blieb unbeschädigt, der PKW hat einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- € geschätzt.

