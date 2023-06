Simone Strobel in Australien getötet: Überraschende Wende – Mordanklage gegen Freund fallengelassen

Überraschende Wende im Todesfall von Simone Strobel: Die Mordanklage in Australien gegen ihren damaligen Freund wurde fallengelassen.

Würzburg/Sydney – Mehr als 18 Jahre ist es her, da wurde die Leiche der 25-jährigen Backpackerin Simone Strobel aus Würzburg in Australien gefunden. Lange galt ihr damaliger Freund als Hauptverdächtiger. 2022 erfolgte dann überraschend die Festnahme – nun wurde aber ebenso überraschend die Mordanklage wieder fallengelassen.

Simone Strobel in Australien getötet – Freund gilt lange als Hauptverdächtiger

Im Jahr 2005 reiste Simone Strobel aus dem Landkreis Würzburg mit ihrem Freund, ebenfalls aus Unterfranken, nach Australien. Sie erkundeten das Land als Backpacker, nutzten zur Fortbewegung einen Wohnwagen. Sie trafen sich später noch mit der Schwester des Mannes und deren Freund, reisten dann zu viert weiter. Auf einem Campingplatz in Lismore, etwa 700 Kilometer nördlich von Sydney, verschwand Strobel dann plötzlich – und wurde kurze Zeit später, tot und von Palmwedeln bedeckt, in der Nähe des Campingplatzes gefunden.

Doch trotz intensiver Ermittlungen bleiben die Umstände ihres Todes bis heute ungeklärt. Lange galt zwar ihr damaliger Freund als Hauptverdächtiger. Die australischen Ermittler warfen ihm vor, die 25-jährige Erzieherin im Wohnmobil erstickt und ihre Leiche dann in der Nähe versteckt zu haben. Der Mann bestreitet allerdings bis heute die Vorwürfe, beteuert seine Unschuld.

Wende im Fall Simone Strobel: Mordanklage gegen Freund aus Unterfranken fallengelassen

Jahrelang tut sich nichts in dem Fall, er wird zum Cold Case. Dann die Überraschung: Im Juli 2022 wurde der zu diesem Zeitpunkt 42-jährige und inzwischen verheiratet und mit Kindern in Australien lebende Mann festgenommen. Wenige Tage später wurde er gegen Kaution wieder freigelassen, weil die Anklage nach Ansicht der zuständigen Richterin nicht genügend Beweise vorgelegt hatte. Die Verteidiger des Verdächtigen warfen der Justiz vor, sich nur auf Theorien und Ideen ohne konkrete Beweise zu berufen. Der Mann habe sogar seine DNA zur Verfügung gestellt, und nichts habe darauf hingedeutet, dass sie ihn belasten würde. Dagegen sei in der Nähe des Leichenfundorts ein schwarzes Kleidungsstück gefunden worden, bei dem 2019 Spuren eines „unbekannten Mannes“ nachgewiesen wurden.

Am Mittwoch, 14. Juni, die nächste überraschende Wende im Falle der gewaltsam zu Tode gekommenen Simone Strobel. Das Gericht Lismore bestätigte, dass die Mordanklage gegen den damaligen Freund der jungen Frau fallengelassen wurde. Wie es nun weitergeht, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte zwar im Zuge der neuen Ermittlungen in Australien ein Rechtshilfe-Ersuchen gestellt, dieses blieb aber bis auf eine Eingangsbestätigung unbeantwortet. Ob die Behörden weiter tätig werden, ist offen. (fhz)

