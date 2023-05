Bedrohliches Tief sorgt für Dauerregen und Hochwasser-Gefahr in Bayern – Schneefallgrenze sinkt

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Zum Wochenstart gibt sich das Wetter in Bayern weiter spätherbstlich bis winterlich. Eine amtliche Warnung vor Dauerregen betrifft Südbayern. In den Bergen erwarten uns bis zu 50 cm Neuschnee.

München – Die gute Nachricht vorweg: Nicht überall in Bayern wird das Wetter durch diese dunklen, tief hängenden Wolken bestimmt, die sich tagein, tagaus über den so gar nicht weiß-blauen bayerischen Himmel wälzen.

Wetter in Bayern aktuell: Sonne im Norden, Dauerregen im Süden

Das Wetter ist und bleibt zweigeteilt im Freistaat. So zeigt sich auch am Sonntag (14. Mai) nördlich der Donau immer wieder mal die Sonne. In Regensburg werden beispielsweise täglich immerhin 18 Grad erreicht. In Nürnberg soll es am Sonntagnachmittag gar komplett aufklaren, bei Höchstwerten von 18 bis 19 Grad.

Nass, nasser, Bayern-Wetter: In Kelheim tritt aktuell die Donau über die Ufer und eine neue Warnung vor Dauerregen im Süden liegt vor. © Bernd März/Imago/Screenshot DWD-Warnkarte

Südlich des Weißwurstäquators, der übrigens am Samstag leichtes Hochwasser führte (siehe Bild), droht weiterer Dauerregen. Die oben erwähnten dicken Wolken wälzen sich weiter über den Süden Bayerns von Südost nach Nordwest, nur um dann einen Bogen zu schlagen und wieder zurück gegen die Alpen zu branden und erneut abzuregnen. Deshalb liegt aktuell auch eine Warnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für alle südlichen Landkreise Schwabens und Oberbayerns vor (siehe Liste weiter unten).

Dauerregen-Gefahr in Südbayern: Bedrohliches „Vb-Tief“ löst gefährliche Wetterlage aus

Dahinter steckt ein bedrohliches Tief, eingeklemmt zwischen zwei Hochdruckgebieten im Westen und Osten Europas. Dieses schiebt zwischen den beiden Hochs feuchtwarme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Bayern. Meteorologen nennen Tiefs mit dieser Flugbahn Vb-Tiefs (gesprochen: fünf-b).

Animierte Bodendruckentwicklung über Europa aus dem ICON13-Modell von Sonntag, 14. Mai. Deutlich zu sehen ist hier das Tief in Grün, das sich zwischen den beiden Hochs nach Bayern schiebt. © Screenshot DWD

Meteorologe über Hochwasser-Gefahr: „Gewisses Alarmsignal in Fachkreisen“

DWD-Meteorologe Sebastian Altnau schreibt in einer aktuellen Mitteilung:

„Tiefdruckgebiete mit solch einer Zugbahn rufen in meteorologischen Fachkreisen immer ein gewisses Alarmsignal hervor. Solche Wetterlagen sind prädestiniert, Hochwasser hervorzurufen. Da sich Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn drehen, führen die Vb-Tiefs auf ihrer Vorderseite sehr feuchte und warme Mittelmeerluft mit sich. Gleichzeitig strömen an der Westflanke der Tiefs kühlere Luftmassen weit über Westeuropa weiter nach Süden. Die feuchtwarmen, nordwärts geführten Luftmassen aus dem Mittelmeer werden daher gezwungen, über die kühleren aufzugleiten. Mit diesen Hebungsprozessen stehen dann zum Teil länger anhaltende und ergiebigere Niederschläge in Verbindung.“

Die aktuellen Wettermodelle gehen allerdings davon aus, dass das Tief Bayern nur schneidet und im Kern über Tschechien und Polen ins Baltikum zieht. Trotzdem warnt DWD-Experte Altnau: „Vb-Tiefs bereiten den Modellen und auch den Meteorologen in aller Regel durchaus Kopfzerbrechen und können für die ein oder andere Überraschung sorgen.“ In jedem Fall komme es auch an der Westflanke des Tiefs zu Dauerregen. Und: Die Wetterlage bleibt stabil, heißt: In den kommenden Tagen können uns weitere Vb-Tiefs auf dem gleichen Weg ereilen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Amtliche Warnung vor Dauerregen im Südbayern – diese Landkreise sind betroffen

Vorerst gibt es allerdings schon ganz aktuell eine amtliche Warnung vor Dauerregen. Betroffen davon ist der gesamte Alpenrand – also Allgäu und südliches Oberbayern. Die Landkreise im Einzelnen von West nach Ost:

Oberallgäu

Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Die Warnung gilt ab Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 18 Uhr. Es tritt im Warnzeitraum Dauerregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter auf.

Wanderer aufgepasst: Viel Neuschnee in Bayerns Bergen – Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter

Parallel fällt die Schneefallgrenze auf 1500 Meter und erreicht damit auch Bayerns kleinere Alpengipfel. Deshalb seien alle Ausflügler und Wanderer gewarnt. Was im Tal als Dauerregen fällt, fällt am Berg als viel Neunschnee. Bis zu 50 cm prognostiziert der DWD bis Montag. Weiter unten bis zu 20 cm. Es wird glatt.

Wetter in Bayern bleibt kalt und grau im Süden – Bodenfrostgefahr steigt

Und die weiteren Aussichten zum Wochenstart versprechen leider nicht viel Neues. Es bleibt kalt und nass im Süden Bayerns. Und auch der Norden bekommt spätestens ab Dienstag viel Regen ab. Im Süden klettern die Tageshöchstwerte kaum über 12 Grad. Im Norden werden in Aschaffenburg am Montag noch 21 Grad erreicht. Doch am Mittwoch gibt es auch dort nur noch maximal 16 Grad. In der Nacht auf Donnerstag prognostiziert der DWD örtlich Bodenfrost.

Noch ein kleiner Wetter-Smalltalk-Tipp für alle, denen angesichts immer gleicher dunkler Wolken langsam der Gesprächsstoff ausgeht: Richtig hart trifft oben erwähntes Vb-Tief die italienische und dalmatinische Adria. Dort regnen bis Montag örtlich bis zu 200 Liter pro Quadratmeter ab. Es besteht größere Unwettergefahr mit Überschwemmungen, Hangrutschen und Murenabgängen. Die schnelle Flucht in den Süden ist also auch keine Lösung.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.