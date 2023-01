Grünen-Politiker fordert Alternativen für Skigebiete in Bayern – Aiwanger stichelt gegen „ideologische Blase“

Von: Elisa Buhrke

Skiurlaub in Bayern wird durch den Klimawandel zum Auslaufmodell, prophezeit der neue Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Aiwanger hält dagegen.

München – Grüne Wiesen statt weißer Pisten: Der Klimawandel macht vielen Skigebieten in Bayern zu schaffen. Dank milder Temperaturen mussten erst Anfang Januar viele Tourismusorte im Allgäu und im Fichtelgebirge schließen, da einfach kein Schnee fallen wollte. Der neue Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen), fordert die Tourismusbranche deshalb zum Umdenken auf.

„Der Klimawandel führt schon heute dazu, dass es weniger Schneesicherheit gibt. Das gilt vor allem für Höhenlagen unter 1500 Metern – und damit trifft es auf fast alle deutschen Skigebiete zu“, sagte der Münchner Grünen-Politiker im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. Ein Ausnahmefall bleibe nur die Zugspitze.

Klimawandel bedroht Ski-Gebiete – Grünen-Politiker fordert Alternativen

Janecek hatte sich am Samstag in Garmisch-Partenkirchen mit Vertretern der Tourismus-Branche getroffen, um Konsequenzen aus dem Klimawandel zu ziehen. „Es gibt eine Zukunft für den Ski-Tourismus in Bayern, aber es ist nur eine der Möglichkeiten. Die Botschaft muss sein, dass die Urlauber das ganze Jahr in die Berge kommen können“, teilte er der Zeitung mit. Statt Wintersport solle deshalb auch „naturnaher Tourismus, Wandern und das kulturelle Angebot“ ausgebaut werden. Glücklicherweise sei davon bereits viel vorhanden.

Den Einsatz von Schneekanonen schließe er zwar – im Gegensatz zu einigen Parteikollegen – nicht kategorisch aus. Jedoch könne künstliche Beschneiung allein die Skigebiete nicht retten. Der Kunstschnee ist stark umstritten, weil er viel Wasser und Energie benötigt.

Tourismusbeauftragter gegen neue Skigebiete in Bayern

Neue Skigebiete in Bayern zu eröffnen, hält der grüne Tourismusbeauftragte Janecek hingegen für das falsche Signal: „In Bayern sind die Höhenlagen dafür einfach nicht gegeben. Die Investitionen sollten nicht in hoch-technisierte Anlagen gehen, sondern in die Stärkung ganzjähriger Angebote“. Auch die Skigebiete selbst hätten diese Entwicklung längst erkannt.

Hubert Aiwanger will die Skigebiete in Bayern weiterhin mit Schneekanonen unterstützen. © IMAGO/Rolf Poss

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) reagiert belustigt. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen stellt er fest, dass das „Zauberwort vom Ganzjahrestourismus“ in Bayerns Tourismusgebieten ohnehin schon „seit Jahren gelebte Realität“ sei. Gleichzeitig lobt er aber, dass sich Janecek die Situation in Garmisch-Partenkirchen direkt vor Ort angeschaut habe.

Aiwanger gar nicht begeistert: Grüne „mit der Realität des Tourismus“ konfrontieren

Für den Wirtschaftsminister zeigt das: „Wenn die Grünen aus ihrer ideologischen Blase rauskommen müssen und vor Ort mit der Realität des Tourismus konfrontiert werden, haben sie auch keine anderen Konzepte. Sie müssen eingestehen, dass Schneekanonen unverzichtbar sind, um die Skisaison abzusichern.“ In einem Tweet setzt er sich nochmals dafür ein, Bayerns Skigebiete weiter am Leben zu erhalten, nicht zuletzt auch für die Skifans unter den Grünen-Wählern:

Erst kürzlich hatte Aiwanger im Interview mit Merkur.de verteidigt, warum die bayerische Landesregierung seit Jahren den Bau von Beschneiungsanlagen und Liften unterstützt. In der Zwischenzeit könnten die Grünen doch bitte weitere „Parteifunktionäre zu Praktikergesprächen aufs Land schicken“, stellt er gegenüber der Augsburger Allgemeinen belustigt fest. (elb)

