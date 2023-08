Besorgniserregende Studie: In diesem Szenario droht ausnahmslos allen Alpen-Skigebieten das Aus

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Die Deutschen sorgen sich um ihren liebsten Wintersport. Eine neue Studie prophezeit den Skigebieten auch in den Alpen eine angespannte Zukunft.

Grenoble – Bei den Deutschen steht das Skifahren ganz oben auf der Beschäftigungsliste im Winterurlaub. Doch die Pistenbegeisterten bekamen bereits im vergangenen Winter große Einschränkungen zu spüren. In vielen beliebten Ski-Orten bestimmten nicht weite, weiße Pisten die Landschaft, viel mehr stach teils saftiges Grün bei Temperaturen über zehn Grad ins Auge. Eine Diskussion über die Zukunft der beliebten Wintersportart ist längst entbrannt, Skigebiete bangen um ihre Zukunft. Eine aktuelle Studie sorgt nicht gerade für mehr Hoffnung.

Studie zur Zukunft des Skifahrens: Wie sinnvoll ist der Wintertourismus noch?

Wie Forschende um Samuel Morin vom Centre National de Recherches Météorologiques im französischen Grenoble nun in einer Studie veröffentlichten, dürfte ein Skibetrieb vielerorts künftig kaum mehr möglich sein. Schuld ist, wenig überraschend, der Klimawandel. Die Auswirkungen drohen, verheerend zu werden. Auch die Skigebiete in den Alpen, von denen einige auch in Bayern liegen, steuern einer ungewissen Zukunft entgegen.

Die Forscher berechneten, für welche Skigebiete es wahrscheinlich besonders kritisch wird. Bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau werde es bei etwa der Hälfte der Skigebiete in 28 europäischen Ländern ein sehr hohes Risiko für Schneemangel geben, prognostiziert das Expertenteam im Fachjournal „Nature Climate Change“.

Kaum weiß, viel grün rund um die Skipisten: Ein gewohntes Bild aus dem vergangenen Winter. Die Zukunft ist ebenfalls nicht rosig. © IMAGO / Action Pictures

Klimawandel bedroht Ski-Tourismus: Ab wann ausnahmslos alle Alpen-Skigebiete betroffen wären

Wenn zunehmend versucht werde, den Skitourismus mithilfe künstlicher Beschneiung am Laufen zu halten, erhöhe das den Wasser- und Energiebedarf, damit die Kohlenstoffemissionen – und beschleunige die Klimakrise so noch weiter. Zudem kann auch Beschneiung nur bei ausreichend niedrigen Temperaturen erfolgen. Es gelte daher zu überdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, die hohe Abhängigkeit vom Wintertourismus in bestimmten Regionen aufrechtzuerhalten, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Europa ist demnach der bedeutsamste Standort für den Skisport: Etwa die Hälfte aller Skigebiete weltweit liegen hier und über 80 Prozent der Skigebiete mit jeweils mehr als einer Million Nutzern jährlich. Die Studie betrachtet die Lage für 2234 solche Gebiete in Europa bei einer Erwärmung von bis zu vier Grad. Bei vier Grad hätten der Modellierung zufolge praktisch alle Skigebiete ein sehr hohes Risiko einer unzureichenden Schneelage, wobei es große regionale Unterschiede gibt. Ausnahmslos allen Skigebieten in den deutschen Alpen ginge schon bei drei Grad ohne künstliche Beschneiung der Schnee aus.

Skigebiete in Europa in Gefahr: „Ganze Reihe von Wintersportorten wird dicht machen müssen“

„Der Aufwand, um in vielen tiefer gelegenen Skigebieten noch vernünftig Wintersport treiben zu können, wird in Zukunft immer größer“, prognostiziert auch Glaziologe Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut gegenüber der Tagesschau. In manchen Gegenden werde es zukünftig gar nicht mehr möglich sein.

„Da muss man sich schon fragen, ob das noch Sinn macht“, so Eisen weiter. Laut ihm würden auch Gebiete beispielsweise in den Alpen, die in tieferen Lagen um die 2000 Meter liegen, erhebliche Probleme kriegen. Ein Betrieb würde sich demnach nicht lohnen, wenn es nur alle paar Jahre ausreichend Schnee gäbe „Ich glaube, eine ganze Reihe von Wintersportorten werden dicht machen müssen“, gibt Eisen bei der Tagesschau an. In höheren Lagen werde die Saison sich außerdem verkürzen.

Skifahren in den Alpen: Wintersport wegen Erderwärmung bald unmöglich?

Bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad wären der Studien-Analyse zufolge rund ein Drittel (32 Prozent) der Skigebiete Europas stark gefährdet. Dieser Anteil könne durch Beschneiung, also die Nutzung von Schneemaschinen, auf 14 bis 26 Prozent begrenzt werden. Allerdings geht eine Reihe von Klimaexperten inzwischen davon aus, dass eine Begrenzung auf 1,5 Grad selbst bei sofortigen größten Anstrengungen kaum mehr zu erreichen wäre.

Schöne Aussichten, rasante Pisten: Zehn Skigebiete in Europa, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Skifahren und Klimawandel: Ist der Winter-Tourismus überhaupt noch mit Begrenzung der Erderwärmung vereinbar?

Die Studie sei mit Einschränkungen und Vereinfachungen verbunden, für detaillierte lokale Ergebnisse müssten weitere Daten einbezogen werden, so die Forschenden. Dies trifft etwa auf Lage, Merkmale der genutzten Beschneiungsanlagen sowie Verfügbarkeit von Wasser und Energiequellen zu. In lokale Betrachtungen zur Zukunft des Skitourismus müssten zudem auch andere Parameter mit einfließen – etwa zum Verhalten von Skifahrern. Auf so manchen Touristen wirkt eine von Grün umgebene Kunstschnee-Piste eher abschreckend als attraktiv.

Zudem sei fraglich, ob CO2-intensiver Tourismus wie der Skitourismus in seiner derzeitigen Form mit den nötigen weitreichenden Maßnahmen für eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad vereinbar seien. Selbst wenn ein wesentlicher Teil der europäischen Skigebiete noch lange in der Lage sein könnte, Skitourismus anzubieten, wäre es für die Destinationen eine große Herausforderung, den erforderlichen Anteil bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen zu leisten.

Aber auch wenn die Erwärmung noch nicht derartig weit vorangeschritten ist, kämpfen manche Gebiete jetzt bereits um ihre Zukunft. Ein beliebtes Skigebiet in Österreich steht etwa vor dem endgültigen Aus. (han/dpa)