So schön ist die bayerische Tracht – von Berchtesgaden bis nach Dachau

4 / 5

Diese Tracht ist benannt nach Berchtesgaden, dem zentralen Markt des Verbreitungsgebietes, das bis 1803 als Fürstpropstei Berchtesgaden eigenständig war. Die Tracht ist sehr vielseitig; die Ausstattung der Tracht wächst mit Alter und Ansehen. Bei den Frauen unterscheidet sich die Tracht je nach Alter bzw. Familienstand auch grundsätzlich. Unterschiede gibt es zudem in der Art des Anlasses. So gibt es beispielsweise für Hochzeiten genaue Vorgaben: „Buam“ tragen am Scheibling links ein Buschbandl (hellblau oder rosa) nur vormittags. Außer man geht erst nach dem Mahl, dann „Ausgezogen mit Wollmussline“und Männer mit Lederhose. An Beerdigungen hingegen gelten wieder andere Kleidervorschriften: Zu dem traurigen Anlass gilt „Ausgezogene“ Tracht, Fürschta und Tuch in „Klagfarben“ (dunkles violett, blau oder grau), mit Champer oder schwarzem Trauertuch sowie Hut mit schwarzer Schnur. Schmuck darf nicht getragen werden. Männer kommen auf die Beerdigung in Hochfestlicher Tracht und schwarzem Bindl. Quelle: „Watzmanner“ Verein © picture alliance / dpa | Matthias Balk