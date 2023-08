Vor Kurzem noch Top-Platz in Beliebtheits-Ranking erreicht: Fränkisches Wirtshaus macht Schluss – „So traurig“

Von: Katarina Amtmann

Ein beliebtes Gasthaus in Würzburg schließt (Symbolbild). © IMAGO / Manfred Segerer

„Eine Ära geht zu Ende“, denn ein beliebtes Wirtshaus in Franken macht Ende des Monats Schluss. Die Gäste reagieren auf Facebook traurig.

Würzburg - Der Hofbräukeller in Würzburg schließt. „Eine Ära geht zu Ende“, schreiben die Wirtsleute am Montag, 21. August, in einem emotionalen Facebook-Post. Bis zum 31. August haben die Gäste demnach noch Zeit, sich im Biergarten ein Bier oder etwas Zünftiges schmecken zu lassen.

„Ära geht zu Ende“: Würzburger Hofbräukeller schließt Pforten - „Waren gerne für euch da“

Denn nach 22 Jahren gehen die Wirtsleute in den Ruhestand. „Es war eine schöne, aber auch sehr arbeitsintensive Zeit“, heißt es in dem Facebook-Beitrag weiter. „Wir möchten uns ausdrücklich bei euch allen für euer Vertrauen und langjährige Verbundenheit bedanken, auch im Namen unseres gesamten Teams. Wir alle waren gerne für euch da.“

„So traurig“: Würzburger Hofbräukeller schließt Ende August

„So traurig... War immer sehr gerne dort... Alles Liebe“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. „Sehr traurig“ und „Sehr schade“ ist ebenfalls zu lesen. Für Viele kommt der Schlussstrich sicher überraschend, denn: Erst Anfang des Monats - am 4. August, zum Internationalen Tag des Bieres - landete der Würzburger Hofbräukeller bei einem Ranking weit vorne. Das Portal kurz-mal-weg.de hat gut 200 Biergärten in den 30 größten bayerischen Städten nach ihrer Google- und Instagram-Beliebtheit analysiert.

Der Würzburger Hofbräu-Keller erreichte in dem Ranking Platz 7. Dem Portal zufolge überzeugte die Location besonders mit ihrer Instagram-Beliebtheit von knapp 1720 Beiträgen. Doch - so ein Sprichwort - man soll gehen, wenn‘s am schönsten ist. Genau das machen die Wirte nun. „Alles Liebe für den Ruhestand und danke für viele schöne Momente“, verabschiedet ein Facebook-Nutzer das Paar. (kam)

