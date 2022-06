Europa, Deutschland und Bayern „überreguliert“: Söder setzt auf „Bürokratie-TÜV“

Von: Katarina Amtmann

Bayerns Normenkontrollrat hat seine Arbeit aufgenommen. Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder verspricht sich viel vom „Bürokratie-TÜV“.

München – Knapp sechs Wochen nach dem Beschluss des Kabinetts hat Bayerns Normenkontrollrat offiziell seine Arbeit aufgenommen. Europa, der Bund, aber auch Bayern seien „überreguliert“, sagte Markus Söder am Freitag (24. Juni) in München. Dies könne zu einer Lähmung führen, so der CSU-Chef.

Söder zum Normenkontrollrat: „Das ist quasi wie ein Bürokratie-TÜV“

Aus diesem Grund verspreche er sich sehr viel von dem Normenkontrollrat. Dieser habe das klare Ziel, Gesetze zu reduzieren und punktuell alte wie neue Vorschriften auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen.

„Das ist quasi wie ein Bürokratie-TÜV“, so Söder. Er verwies darauf, dass auch etwa in der Corona-Pandemie immer wieder aufgefallen sei, dass zu viele Regelungen die Menschen gängelten. „Die Liberalitas Bavariae (die bayerische Toleranz) muss sich wieder stärker wiederfinden.“

Söder wünscht sich mehr Verständlichkeit für Bürger

Söder betonte, er habe schon in seiner Zeit als Finanzminister versucht, die Gesetzeslage zu entbürokratisieren. Inzwischen gebe es zudem eine „ganz gut funktionierende“ Paragrafenbremse. Diese sieht vor, dass neue Regelungen oder Gesetze nur erlassen werden können, wenn dafür alte Vorschriften aufgehoben werden. Er wünsche sich aber mehr Verständlichkeit für die Bürger und eine regelrechte Entfesselung und Entbürokratisierung. Es geht darum, ein neues Freiheitsversprechen zu definieren, so Bayerns Ministerpräsident weiter.

Das neue Gremium, welches der CSU-Landtagsabgeordnete Walter Nussel als Vorsitzender anführt, solle dabei selbstständig tätig werden, nicht auf Arbeitsaufträge der Staatsregierung warten. Der Bayerische Normenkontrollrat besteht aus mindestens vier und höchstens sechs Mitgliedern.

Nussel ist auch Beauftragter der Staatsregierung für Bürokratieabbau. Er betonte, er wolle auch eng mit dem Normenkontrollrat des Bundes zusammenarbeiten. Es gehe auch darum, Normen abseits von Gesetzen, etwa Industrienormen, genau auf ihre Eignung hin zu beleuchten. (kam/dpa)

