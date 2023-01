Söder auf Mandoki-Geburtstag: Brisantes Treffen mit Laschet und G7-Gipfel-Geschenk

Von: Felix Herz

Teilen

Auf der Geburtstagsfeier von Leslie Mandoki in München berichtete CSU-Chef Söder von seiner ersten großen Liebe (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

In München feiert der Musiker Leslie Mandoki seinen 70. Geburtstag. Auch eingeladen: CSU-Chef Markus Söder. Und der hat auch einen Vorwurf im Gepäck.

München – Der gebürtige Ungar Leslie Mandoki kam als Flüchtling nach Deutschland und wurde als Mitglied der Band Dschinghis Khan bekannt. Später feierte er weitere Erfolge unter anderem als Solo-Künstler und Produzent. Heute lebt er am Starnberger See in Bayern mit seiner Frau Eva Mandoki und hat drei Kinder. In München feierte er am Samstag, 7. Januar, seinen 70. Geburtstag. Zu den Gästen zählten zahlreiche Prominente, darunter auch die Politiker Markus Söder und Armin Laschet.

Auf Mandoki-Geburtstag: Söder trifft auf Laschet – beide Politiker betont gelassen

Ein Aufeinandertreffen, das hinsichtlich des vergangenen Bundestagswahlkampfes, in dem sich der CSU-Chef Söder und der CDU-Chef Laschet teils vehement um die Kanzlerkandidatur stritten, nicht ohne Brisanz war. Söder unterlag damals Laschet, der sich wiederum selbst SPD-Kanzlerkandidat Scholz geschlagen geben musste. Das Treffen war deshalb zunächst mit Spannung erwartet worden.

Doch beide Politiker versuchten, dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung zukommen zu lassen. Im Vorfeld gab Laschet an, er werde Söder mit einem Grüß Gott und Servus begrüßen. „Ich habe ja in München studiert und weiß, wie man den Ministerpräsidenten begrüßt.“

Söder versuchte es mit Humor. Bei seiner Rede an Leslie Mandoki bezeichnete er ihn als herausragenden Musiker und lobte dessen Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Dies zeige sich auch bei einem Blick auf die Gästeliste: „Armin Laschet und ich sind heute beide da“, so Söder.

Gemeinsam mit CDU-Chef Merz kritisierte Söder zuletzt die Silvester-Chaoten aufs Schärfste.

Söder mit G7-Geschenk an Mandoki – und Liebes-Erzählung

Der bayerische Ministerpräsident kam natürlich nicht mit leeren Händen auf die Geburtstagsfeier der Musik-Legende. Als Geschenk überreichte er dem 70-Jährigem einen Rucksack vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Obendrauf gab es einen Gutschein „für einen der besten Barber-Shops, die es in München gibt“, so Söder.

Doch damit nicht genug – für die Gäste hatte Söder noch eine Anekdote parat. Bei seiner ersten Liebe habe er an „Romantik-Tinnitus“ gelitten. Seine erste Freundin sei Jennifer-Rush-Fan gewesen, und entsprechend oft habe er ihre Musik hören müssen, so Söder etwas vorwurfsvoll an Mandoki gerichtet. Letzterer habe mit Rush zusammengearbeitet, was er ihm „schon ein bisschen übel“ nehme. (fhz)

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.