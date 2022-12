Paukenschlag bei PK: Söder kündigt Steuer-Klage an und gibt Energie-Versprechen für Bayern

In einer bemerkenswerten Pressekonferenz kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Klage gegen die Erbschaftssteuer und einen umfangreichen Rettungsschirm an (Symbolbild).

Große Pressekonferenz zum Jahresende

Von Felix Herz schließen

Auf der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung sprach Ministerpräsident Söder über viele große Themen – und machte einige schwere Ankündigungen.

Nürnberg – Im Anschluss an das Weihnachtskabinett, der letzten Kabinettssitzung im Jahr 2022, luden Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) zur anschließenden Pressekonferenz in Nürnberg ein.

In dieser informierte Söder über zahlreiche Beschlüsse, die gefasst wurden, und über verschiedene Bestandsaufnahmen. Einige davon waren mit einem regelrechten Paukenschlag versehen.

„Hilfen und Zukunftskonzepte für Bayern“: Söder mit weitreichenden Ankündigungen zur Energiehilfe

Zunächst geht es in der Pressekonferenz um den zweiten Teil der Härtefallfonds, die man laut Söder auf den Weg gebracht habe. Stichwort Bürgerinnen und Bürger: „Sollten die Maßnahmen des Bundes nicht wirken [...], dann haben wir einen Energiesperrschutz gemacht“, so Söder. Dieser bedeute, dass wenn eine Sperrung von Energie drohe, weil die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können und die Maßnahmen des Bundes nicht greifen, der Freistaat Bayern einspringe und die Rechnung zahle. „Niemand, niemand in Bayern dürfte somit in Gefahr laufen, wegen überhöhter Energiekosten eine Sperrung zu haben“, verspricht Söder.

Damit nicht genug. Als Zweites setze man das Bundesprogramm für Öl und Pellets um. Auch hier gebe es nun eine Lösung, so Söder – wenn sich der Ölpreis verdopple, werden ab dem Zeitpunkt der Verdopplung 80 Prozent der entstehenden Mehrkosten ersetzt (maximal 2000 Euro), abgewickelt durch das Sozialministerium. „Endlich gibt es auch für Öl und Pellets eine Lösung“, freut sich der Ministerpräsident.

Bayern hilft: Wir spannen über alle Teile des sozialen und kulturellen Lebens einen #Rettungsschirm. Zusammen mit den Wirtschaftshilfen haben wir eine Vollabdeckung. Aus unserem #Härtefallfonds mit 1,5 Milliarden Euro setzen wir bislang 800 Mio. Euro ein. pic.twitter.com/yEpxt0dDiL — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 20, 2022

Zusätzlich habe man für alle anderen Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens ein Hilfsprogramm ins Leben gerufen, um „Bayern am Laufen zu halten“. Man habe damit eine Vollabdeckung erreicht, verkündet Söder, und zählt unter anderem die Bereiche von Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen und Sportvereinen als Beispiel auf. In einigen Fällen gebe es auch eine Pauschalunterstützung, die nicht nur bei Existenzgefährdung greife. „Wir helfen damit ganz Bayern“, so Söder.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Corona-Hilfen im Fokus – und eine emotionale Verteidigung des Zukunftsmuseums in Nürnberg

Auch ein wichtiges Thema auf der Pressekonferenz: Die Corona-Hilfen. Söder leitet mit der Sorge vieler Bürger ein, geleistete Hilfen – in Teilen – zurückzahlen zu müssen. Hier habe man eine Verbesserung erreicht, so der CSU-Chef. Zwar werde die Rückzahlprüfung weiterhin gemacht, aber mit mehr Kulanz. So werde es bei Härtefällen wie einer Existenzbedrohung einen Verzicht auf die Rückforderung geben, mit „weitreichenden Stundungen von zwei Jahren oder Ratenzahlungen“.

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt 17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt

Gen Ende seiner Rede bei der Pressekonferenz resümiert Söder nochmal über das umstrittene Zukunftsmuseum in Nürnberg. Von diesem sei er ein „glühender Fan“, so Söder – entsprechend emotional hebt er den Stellenwert des Museums hervor. Sowas gebe es kaum, es sei ein Museum „sui generis“ (einzigartig in seiner Charakteristik) und habe bereits 150.000 Besucher angezogen. Die Menschen hätten somit mit ihren Füßen darüber abgestimmt, ob sie das Museum gut finden würden, erklärt Söder.

Außerdem habe es europäische Preise bekommen und sei „finanziell hochsolide finanziert“ worden. Mehrmals hatte es im Laufe des Jahres Wirbel um Söders Prestigeobjekt gegeben – es war mit gigantischen Mietkosten unter anderem im Steuer-Schwarzbuch gelandet.

Weitere Punkte der PK: Bayerns Klage gegen Erbschaftssteuer, Ukraine-Hilfen und Söders Resümee

Neben den großen Themen der Energiehilfen, der Corona-Rückzahlungen und Söders emotionaler Zukunftsmuseums-Verteidigung ging fast unter, dass der bayerische Ministerpräsident weitere Ankündigungen machte. Bayern werde gegen die Erbschaftssteuer klagen, teilte Söder mit, und der Ukraine ein Fünf-Millionen-Programm zukommen lassen – unter anderem mit Heizgeräten und Notstrom-Aggregate.

Außerdem habe man hinsichtlich des Themas der Arbeitsmigration den Auftrag gegeben, in den europäischen Städten Tirana (Albanien), Belgrad (Serbien) und Sarajewo (Bosnien-Herzegowina) eigene Bayern-Büros zu eröffnen, um Arbeitsplätze zu vermitteln und Visa-Erteilungen zu beschleunigen. Abschließend warf Söder noch einen Blick in die Zukunft. Er sei ein Optimist, auch über Bayern werde wieder die Sonne scheinen – „Und auch der kälteste Winter hat einen schönen Frühling und Sommer“ zur Folge, so der CSU-Chef.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.