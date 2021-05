Söder nimmt Corona-Auszeit an „Lieblingsplatz“ - Foto begeistert: „Mega Outfit, wo kann man die Jacke kaufen?“

Über 20.000 Likes

von Katarina Amtmann schließen

Abschalten von Corona: Markus Söder nutzt die Pfingstferien für eine Auszeit am Chiemsee und postet ein Bild. Die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus.

München - Die Corona*-Zahlen entspannen sich weiter, immer öfter gibt es Lockerungen der Maßnahmen, wie erst am Sonntag in München. Einen Regelüberblick finden Sie hier. In der Landeshauptstadt stehen nun bereits die nächsten Erleichterungen ins Haus, denn München lag fünf Tage in Folge unter der Sieben-Tage-Inzidenz* von 35. Dadurch werden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen möglich.

Söder-Auszeit am Chiemsee - Bayerns Ministerpräsident schwelgt in Erinnerungen

Die entspanntere Corona*-Lage nutzen nicht nur viele Familien im Freistaat für Urlaub in den Pfingstferien, auch Markus Söder* genießt etwas freie Zeit. Mit dem Elektroboot ging es für den CSU*-Chef über den Chiemsee, wie er auf Instagram am Sonntag (30. Mai) zu einem Foto von sich schrieb. Dabei schwelgte Bayerns Ministerpräsident in Erinnerungen: „Als Kind haben wir hier immer Urlaub gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsplätze, der sich heute bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite präsentiert hat.“

Söder macht Urlaub am Chiemsee: Selfie erhält über 20.000 Likes - Fabien Köster kommentiert erneut

Für das Bild erhielt Söder bereits über 20.000 Likes (Stand 31. Mai, 10 Uhr) und fast 600 Kommentare - untere anderem von „Heute Show“-Comedian Fabian Köster. Der hatte zuvor schon ein Foto von Söder in der Außengastronomie mit folgenden Worten kommentiert: „Ey Laschet komm her, wir machen Fanta-Korn-Wetttrinken um die Kanzlerschaft.“ Daraufhin vermutete ein User, dass sich das Duo Söder und Köster absichtlich die Bälle zuspielen: „Scheint schon fast so, dass er mit Absicht so gute Vorlagen postet. Wahrscheinlich findet er es selbst auch lustig.“ Das Chiemsee-Foto kommentierte Köster nun mit den Worten „Herr Söder, Sie bleiben einfach der Meme-Kanzler!“ Über 1600 Likes gab es dafür von den Instagram-Nutzern.

Söder postet Urlaubsbild auf Instagram: „Heute Show“-Komiker kommentiert erneut bei CSU-Chef

„Mir wurde erst jetzt bewusst, dass er das selber gepostet hat und kein Meme-Konto“, kommentiert eine Person Kösters Aussage und ein weiterer fragt in Richtung des Komikers: „Bin ich der einzige, der erst deinen Status gesehen hat und dann, um zu schauen, ob er das wirklich gepostet hat, hierhin gekommen ist?“

„Die Maske haben Sie vergessen ...“ kommentiert eine Person Söders Instagram-Post. Vor Tagen machten sich einige Personen darüber lustig, dass Söder bei einem Ausflug zum Jenner eine Maske trug - auf dem Foto war er allein zu sehen gewesen. „Endlich mal allein ohne Maske - er hat gelernt“, amüsiert sich eine weitere Person. „Lieber Fürst in der florierenden bayerischen Provinz, als im Chaos-Berlin mitmischen“, scherzt ein weiterer. Viele andere wünschen Bayerns Ministerpräsidenten einfach nur „viel Spaß“ oder „gute Entspannung.“

Corona-Auszeit: Söder postet Bild vom Chiemsee - Follower sind angetan vom Outfit

Einige Kommentatoren sind offenbar angetan von Söders Outfit - der Jacke und Cap mit Bayern-Logo. „Mega Outfit, wo kann man die Jacke kaufen?“, „Wo kann man den Bayern-Merch herbekommen?“ oder „Wo gibt’s die tollen Jacken?“, wird Söder da gefragt. Fragen, die oft nur Influencer gestellt bekommen und vielleicht auch seine Tochter Gloria schon öfter zu hören bekommen hat. Die ist aktuell in Europa unterwegs und bereiste vier Länder in einer Woche - dafür gab es nicht nur positive Reaktionen. (kam)

Video: Urlaub trotz Corona - welche Bestimmungen gelten jetzt?

Der Sommer rückt näher und dank Impfstoff und Testungen auch die Möglichkeit wieder zu verreisen. Viele Menschen haben über Pfingsten einen Kurzurlaub in der Heimat genossen und hoffen auf den langersehnten Strandurlaub in den Sommerferien. Im Video erfahren Sie, was bei der Urlaubsplanung beachtet werden muss und welche Regeln in welchem Land gelten. Was kostet ein PCR-Test für den Urlaub? Urlaub im Ausland ist trotz Corona auch in diesem Jahr nicht unmöglich. Allerdings erwarten Reisende neben teils strengen Einreise- und Quarantäne-Vorschriften auch extra Kosten für Corona-Tests.

*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem Freistaat gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Bayern-Newsletter.