Corona-Zeitenwende in Bayern: Söder will jetzt an der Quarantäne-Regel schrauben

Von: Thomas Eldersch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plant, die Corona-Quarantäneregeln zu entschärfen. © Sven Hoppe/dpa

In Bayern stehen die Corona-Regeln auf dem Prüfstand. Markus Söder will an der Quarantäne schrauben. Positiv, aber symptomfrei in die Arbeit, lautet der Plan.

München – Zu Beginn der Corona-Pandemie war Markus Söder (CSU) ein harter Hund. Bayern war das Bundesland mit den strengsten Regeln. Nicht immer ohne Konsequenzen. Die vom Söder-Kabinett verhängte Ausgangssperre 2020 beschäftigt derzeit noch Gerichte. Inzwischen hat der Landeschef längst das Lager gewechselt. Vom Team Vorsicht, zum Team Augenmaß bis hin zum Team Volksfeststammgast. Für den CSU-Chef ist Corona zwar nicht vorbei, er kann allerdings die Mahner aus Berlin nicht mehr hören. So gab es auch jüngst einen kleinen Disput mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Corona-Quarantäneregel soll angepasst werden

Jetzt will Söder weiter die Corona-Schutzmaßnahmen herunterfahren. Nächste Baustelle ist die Quarantäne. Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen sagte der CSU-Chef: „Ich glaube, dass wir inzwischen in einer endemischen Phase sind durch das hohe Maß an Impfungen. Deswegen werden wir jetzt in Bayern – möglicherweise mit anderen Ländern zusammen – die Quarantäneregeln neu schreiben.“ Eines dieser Länder wird wohl Baden-Württemberg sein, kam in dem Gespräch auch raus.

Was plant der bayerische Landeschef? Menschen, die sich nach einer Infizierung in Quarantäne befinden, sollen diese, wenn sie keine Symptome mehr aufweisen, verlassen dürfen. Das heißt, man darf trotz positivem Test wieder in die Arbeit gehen, solange man symptomfrei ist. „Wir sind in einer anderen Phase, das Wegsperren und Zusperren ist kein Angebot mehr“, erklärte der Ministerpräsident der Augsburger Allgemeinen. „Wir bleiben immer vorsichtig, wir appellieren zum Impfen, aber wir werden die Quarantäneregeln zusammen mit den Kollegen aus Baden-Württemberg anpassen“, betonte Söder. „Das ist jetzt eine andere Zeit, Politik muss der Lage nach angemessen entscheiden.“ Womöglich fällt schon am Freitag die Entscheidung zur Quarantäne-Regel.

Söders Ausgangssperre Ende November vor dem Bundesverwaltungsgericht

Am 22. November will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Rechtmäßigkeit von Bayerns umstrittenen Corona-Regeln aus dem März 2020 urteilen. Die Leipziger Richter verkündeten den Termin am Mittwoch im Anschluss an eine mehrstündige mündliche Verhandlung. Hintergrund der Verhandlung ist eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem vergangenen Jahr. In dem Verfahren ging es um die im April 2020 in Bayern gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Darin war festgelegt, dass das Haus „nur bei Vorliegen triftiger Gründe“ verlassen werden durfte. Als triftige Gründe waren beispielsweise die Berufsausübung, Einkäufe, Sport im Freien oder das Gassi gehen mit dem Hund definiert.

Der Verwaltungsgerichtshof erklärte in der Folge die Corona-Verordnung der Staatsregierung aus dem April 2020 nachträglich für unwirksam. Konkret hieß es damals, dass die erste Ausgangsbeschränkung im Freistaat zwar „grundsätzlich geeignet“ gewesen sei, die Corona-Übertragung zu hemmen. In ihrer strengen Ausgestaltung sei es aber „keine notwendige Maßnahme“ gewesen. Zudem sei die Regel zu „eng gefasst“ und somit unverhältnismäßig gewesen, hieß es im Beschluss der Münchner Richter.

Die Staatsregierung akzeptierte die Entscheidung aber nicht und legte Revision ein. Wie die Richter in Leipzig nun am 22. November entscheiden werden, blieb in der mündlichen Verhandlung offen. Der Senat diskutierte aber ausführlich, ob die Länder in der Frühphase der Pandemie derart weitreichende Beschränkungen verhängen durften. Ein Knackpunkt ist dabei die Frage, ob das Infektionsschutzgesetz in der damals geltenden Fassung eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verordnungen gewesen ist. (tel mit dpa)