Nach hartem Vorwurf: Söder spricht mit Schülern - und nennt drei wichtige Punkte für mehr Lockerungen

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Werden die Schüler durchseucht? Gegen diesen Vorwurf wehrt sich die bayerische Politik. Markus Söder erklärt, wie wieder mehr möglich wird. Alle News im Ticker.

Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Bayern ist leicht gesunken.

Markus Söder* tauschte sich mit Schülern aus.

München - Das Robert-Koch-Institut* meldet für Bayern am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1817,5. Damit ist sie im Vergleich zum Mittwoch (1840,4) leicht gesunken. Deutschlands Hotspot Nummer 1 ist aktuell der Landkreis Eichstätt (3888,3).

Eichstätt mit Deutschlands höchster Inzidenz: Das sind Bayerns weitere Corona-Hotspots

Stadt Rosenheim: 2505,1 (zweitgrößter Hotspot in Bayern, deutschlandweit auf Platz vier)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2504,9 (drittgrößter Hotspot in Bayern, bundesweit Rang fünf)

Landkreis Fürstenfeldbruck: 2428,9 (in Bayern auf Platz vier, bundesweit auf acht)

Hohe Inzidenzen auch in München - Gelockerte Corona-Regeln seit Mittwoch

Auf den nächsten Plätzen folgen die Kreise Weilheim-Schongau (2397,6), Dachau (2354,4) und die Stadt München (2321,9). Trotz hoher Inzidenz gelten seit Mittwoch Lockerungen der Corona*-Regeln - einen Überblick gibt es hier. Unter anderem wurde die Sperrstunde ersatzlos gestrichen, beim Friseur gilt nun 3G statt 2G und bei Kultur- und Sportveranstaltungen sind wieder mehr Zuschauer erlaubt.

Massive Corona-Lockerungen in Bayern, Söder erklärt „Einstieg in den Ausstieg“

Corona an Bayerns Schulen - Piazolo wehrt sich gegen Vorwurf

Die hohen Infektionszahlen seien auch in den Schulen spürbar, erklärte Kultusminister Michael Piazolo am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Aber der Vorwurf, dass man in Schulen Durchseuchung zulassen würde, sei „eine gewaltige und böswillige Unterstellung“. Immerhin gebe es viele Maßnahmen aus einem Grund: Schutz.

Nach Gespräch mit Schülern: Söder nennt drei Punkte für Lockerungen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) bekräftigte das: „Wieder spannender Austausch mit Schülern: Wir sind für unsere Kinder da und hören zu", versicherte er mit einem Post auf Twitter am Mittwoch. „Schule soll so alltäglich und sicher wie möglich sein. Mit Tests*, Masken* und Impfungen* wird wieder mehr möglich. Wir wollen gute Abschluss-Vorbereitungen, aber ohne zusätzlichen Leistungsdruck", schrieb der CSU-Chef zu einem Bild von sich mit einer Gruppe Schülern.