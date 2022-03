„Endlich!“: Fans jubeln über Essens-Foto von Söder - doch für seine Mahlzeit bekommt er auch Kritik

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder löste bei seinen Fans mit einem neuen Foto viel Freude aus. © Sammy Minkoff/Imago/Instagram-Post von Markus Söder

Markus Söder hat den Wunsch seiner Fans offenbar erhört. Mit seinem neuen Instagram-Foto traf Bayerns Ministerpräsident voll ins Schwarze - es gab viel Lob.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begeisterte seine Instagram-Follower kürzlich mit einem Foto von sich mit Brille. Dafür gab es positives Feedback. Ein Fan äußerte jedoch ein großes Bedauern: „Vermisse die Rubrik #söderisst“, schrieb eine Frau. Lange musste sie aber nicht warten, am Freitag (18. März) wurde ihr Wunsch erhört. Da postete der CSU-Chef sein Mittagessen: „Griechischer Salat mit Schafskäse.“ Und fragte in die Runde: „Was ist Euer Lieblingssalat?“

Söder begeistert mit Instagram-Foto: „Endlich ein neues #söderisst-Bild“ - Fan hat Bitte

„Endlich ein neues #söderisst-Bild“, kommentiert eine Frau mit Herzchenaugen-Smiley. „#Söderisst sollte ein eigener Instagram Account sein“, findet eine weitere Person. „Ich finde #söderisst sollte auch immer dazu schreiben, wo es das Essen gibt. Hab jetzt schon die Kommentare durchforstet in der Hoffnung, dass mal jemand schreibt, in welchem Restaurant es das gibt - aber neeeeein“, ist ebenfalls zu lesen. „Was der isst, juckt keinen“, moniert allerdings auch eine Person in den Kommentaren.

„Laptop und Lederhose“: Söder begeistert Instagram-Nutzer mit Jubiläums-Post

Lob für Foto, Kritik am Essen: Söder-Foto polarisiert

Lob gab es für das Bild an sich, Kritik allerdings am Essen: „Wo ist da der griechische Salat?“, fragt jemand. Eine zweite Person schreibt: „Ich sehe da quasi keinen Salat“. Und ein Dritter kritisiert: „Bisschen wenig Salat, oder? Und viel zu viel Käse.“ (kam)