„Auch bei uns die dominante Variante“: Söder warnt Bayern und erklärt Ziel der Corona-Politik

Bei Veranstaltung in Nürnberg

Von Katarina Amtmann schließen

Markus Söder warnte vor zu vielen Lockerungen der Corona-Maßnahmen, diese müssten „Stück für Stück“ geschehen. Seiner Ansicht nach wird sich die Delta-Variante in Bayern durchsetzen.

Nürnberg - Die Delta-Variante des Coronavirus* wird nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* bald auch in Bayern das Infektionsgeschehen bestimmen. In einigen Wochen werde sie „auch bei uns die dominante Variante“ sein. Das sagte der CSU*-Chef am Samstag bei der Listenaufstellung der Partei zur Bundestagswahl in Nürnberg.* Wegen der Corona-Krise fand die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt.

Corona in Bayern: Söder befürwortet vorsichtigen Kurs - Lockerungen „Stück für Stück“

Er betonte, dass aus diesem Grund weiter Vorsicht notwendig sei und zu viele Lockerungen die erzielten Erfolge gefährdeten. Gleichwohl werde es in den kommenden Wochen „Stück für Stück“ weitergehen mit den Lockerungen.

Corona regional: Das Update für Bayern

Söder bekräftigte, Ziel der Corona-Politik müsse es sein, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Dazu müssten jetzt die richtigen Weichen für den Herbst gestellt werden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei das Impfen*, es brauche insbesondere Angebote für Schüler und Studenten. „Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulen offen bleiben können.“ (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem Freistaat und aus Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unseren brandneuen, regelmäßigen Bayern- beziehungsweise Nürnberg-Newslettern.