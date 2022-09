„Der bekommt ja mehr Fisch als so mancher Seehund im Zoo“ – Söders Essensfoto sorgt für Spekulationen

Markus Söder postete sein Essen - ein Katerfrühstück? © IMAGO / Sven Simon /Screenshot Markus Söder (Collage: Merkur.de)

Markus Söder postete sein deftiges Frühstück in Berlin auf Instagram und Facebook. Seine Follower haben ihre helle Freude – doch es gibt auch Kritik.

München - Markus Söder hat es wieder getan: Am Donnerstag, 8. September, postete Bayerns Ministerpräsident ein Foto seines Frühstücks auf Facebook und Instagram. Dazu die Hashtags #Söderisst und #Söderfrühstückt.

Katerfrühstück? Söder-Foto sorgt für Spekulationen

Auf dem Foto zu sehen: Zwei Gläser Orangensaft, Rollmops, Lachs und Eiersalat. Das Foto ist in Berlin entstanden, kurz bevor es zurück in den Freistaat gehen sollte.

Zahlreiche Follower des CSU-Chefs spekulieren: „Katerfrühstück?“ Und: „Lecker, sieht aber irgendwie nach Katerfrühstück aus“ ist vielfach zu lesen. „Ahhh Herr Söder, war wohl ne harte Nacht oder?“ meint jemand und ein weiterer fragt: „Waren wir beim Feiern gestern?“

„Der Markus Söder bekommt ja mehr Fisch als so mancher Seehund im Zoo“

„Ist doch ok. So was hab ich auch schon ohne ‚Kater‘ gefrühstückt. Die Deutschen können echt nur motzen und negativ sein!! Deswegen geht ja auch nix voran, in diesem hasserfüllten Land der Neider!! Schämt euch“, äußert sich ein Follower.

Auf Facebook scherzt eine Person: „Der Markus Söder bekommt ja mehr Fisch als so mancher Seehund im Zoo.“

„Katerfrühstück und dann ab zum nächsten Volksfest“ – Markus Söder in der Kritik

Aber auch harsche Kritik wird laut: „Katerfrühstück und dann ab zum nächsten Volksfest... Stammtischparolen und Schuldzuweisungen an die Ampel und Forderungen stellen, die natürlich sofort umgesetzt werden sollen... Da folgt dann der nächste Kater, wenn man feststellt, dass es so nicht geht und man den Karren selber in den Dreck gefahren hat.“ Ein weiterer Nutzer kommentiert auf Instagram: „Wenn Sie weniger Ihr Essen fotografieren und über Volksfeste tingeln würden, hätten Sie vielleicht mehr Zeit sich um die Probleme in Bayern zu kümmern.“ (kam)

