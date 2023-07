Söder kocht und postet Video vom Sonntagsfrühstück – CSU-Chef macht Geständnis

Von: Katarina Amtmann

„Ein kräftiges Sonntagsfrühstück“ gab es bei Markus Söder. Das habe er „natürlich selbst gebraten“, so der CSU-Chef in seinem neuesten Instagram-Post.

München - Markus Söder ist als Ministerpräsident von Bayern viel unterwegs. Parteisitzungen, Arbeit im Landtag oder Termine in ganz Bayern. In der heimischen Küche steht der CSU-Chef bei diesem vollen Terminplan wohl eher selten. Am Sonntag, 30. Juli, machte Söder aber eine Ausnahme.

Söder brät Spiegeleier - „Viel mehr kochen kann ich leider nicht“

„Ein kräftiges Sonntagsfrühstück. Natürlich selbst gebraten“, schreibt er zum Video von brutzelnden Spiegeleiern auf Instagram. „Viel mehr kochen kann ich leider nicht“, gibt es aber im gleichen Post zu. Es ist der neueste Beitrag in der Reihe #Söderisst. „Die Idee zu #söderisst kam von Markus Söder selbst. Es sind immer seine Bilder und sein Essen“, erklärte einer seiner Sprecher vor einiger Zeit.

„Glaub ich will jetzt auch Spiegelei“ - Söders Sonntagsfrühstück auf Instagram

„Es gibt Männer, die können nicht mal Spiegelei, daher Daumen hoch“, erhält der CSU-Chef ein zweifelhaftes Lob. „Immerhin. Sieht gut aus. Lassen Sie es sich schmecken“, kommentiert eine weitere Person. „An Guaden!! Glaub ich will jetzt auch Spiegelei“, schreibt jemand, den Söder offenbar mit seinem Frühstück inspiriert hat.

„Eier mit Sucuk! Legende! Lassen Sie es sich schmecken“, kommentiert eine Person euphorisch. „Es gibt auch veganen Speck“, bleibt die übliche Kritik an Bayerns Ministerpräsident aber auch nicht aus. (kam)

