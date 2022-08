„Möge die Macht mit dir sein, junger Ministerpräsident“ – Söder teilt Kinder-Foto auf Instagram

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder als Kind im Familienurlaub. © Screenshot Instagram/Markus Söder

Ministerpräsident Markus Söder teilte auf Instagram ein Foto von sich als Kind im Familienurlaub. Ein Fan zog direkt einen kuriosen Vergleich.

München – Markus Söder schwelgte am Dienstag (9. August) in Urlaubserinnerungen. „Das war die erste große Reise der Familie: Italien in Abano Terme“, schrieb Bayerns Ministerpräsident zu einem Foto von sich als Kind auf Instagram.

Markus Söder schwelgt auf Instagram in Kindheits-Erinnerungen

„Zu essen gab es 2 Mal am Tag: Spaghetti und das beste Pistazieneis“, schwärmte der CSU-Chef weiter. Schon vor einiger Zeit hatte er erklärt, dass Pistazieneis seine Lieblingssorte sei.

24 Stunden später haben sich unter dem Post zahlreiche Kommentare gesammelt. „Möge die Macht mit dir sein, junger Ministerpräsident“, schreibt ein Instagram-Nutzer da beispielsweise scherzhaft.

Söder teilt Kinderfoto: Fan zieht Vergleich zu E.T.

„Warum musste ich jetzt an E.T denken?“, fragt sich eine Frau wohl mit Blick auf das Outfit von Mini-Söder. „Unverändert“, findet jemand und ein Mann pflichtet bei: „Das sieht man sofort, dass das Herr Söder ist.“

„Freu mich auf die Zeit als Großvater“: Söder gibt private Einblicke

Söder-Foto lässt auch Fans in Erinnerungen schwelgen

Mit seinem Kindheits-Post sorgte Bayerns Ministerpräsident auch dafür, dass seine Follower in Erinnerungen schwelgen: „Ich habe auch nur schöne Erinnerungen an die Urlaube mit meinen Eltern“, schreibt beispielsweise jemand. „Das sind die schönsten Erinnerungen, denke ich mal“, vermutet eine weitere Person und auch einige Pistazieneis-Fans melden sich zu Wort: „Ich liebe Pistazien-Eis!“ (kam)

