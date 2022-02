Söder erregt Aufsehen mit Foto von Hund Molly: Fan bietet direkt Hilfe an

Von: Katarina Amtmann

Ministerpräsident Markus Söder begeistert seine Fans mit einem Foto seines Hundes Molly. © Sammy Minkoff/Imago

Markus Söder nutzt das Wochenende zur Entspannung und geht mit Hund Molly spazieren. Seine Follower reagieren teils emotional auf den Schnappschuss.

München - Das Wochenende nutzen viele Menschen, um zu entspannen und sich vom Arbeitsalltag zu erholen. Da ergeht es einem Ministerpräsidenten nicht anders. „Am Wochenende ist auch Zeit zum Entspannen und zu einem Spaziergang mit dem besten Freund des Menschen... Molly hält dabei sehr fit“, schreibt Markus Söder zu einem Foto seines Hundes am Samstag (5. Februar). Dazu setzt er die Hashtags „Tierliebe“, „Haustiere“ und „Wochenende“.

Söder begeistert mit Hundefoto - „Schade, ich hätte Sie sehr gerne als Kanzler gehabt“

Einige Fans sind begeistert: „Sehr lobenswert Ihre persönlichen und authentischen Einblicke“ - und einige offenbar nach wie vor traurig, dass es nicht zur Kanzlerschaft gereicht hat: „Schade, ich hätte Sie sehr gerne als Kanzler gehabt. Bleiben Sie wie Sie sind und verlassen Sie nicht ihren Weg.“

Söder begeistert mit Hundefoto - Follower bietet direkt Hilfe an

In den Kommentaren tummeln sich offenbar auch viele Hundefans: „Eine Süße ist das“, wird Molly gelobt. „Das ist dieser Blick, wo man nimmer schimpfen kann, wenn sie was angestellt haben“, findet ein weiterer Tierfreund. Und ein dritter bietet gleich seine Hilfe an: „Falls Sie mal keine Zeit haben sollten: Ich drehe gerne ne Runde mit Molly.“

Söder postet Foto von Hund Molly: „Macht Sie ein kleines bisschen sympathischer“

„Macht Sie ein kleines bisschen sympathischer“, kommentiert eine Person. Generell finden sich in den Kommentaren - ganz im Gegensatz zu sonst - keine negativen Äußerungen. Viele wünschen Söder einfach ein schönes Wochenende oder sind begeistert von Hund Molly. Etliche Fans schicken schlicht Herzchenaugen-Smileys. (kam)