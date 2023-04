Söder postet Foto mit verstorbener Hündin – Twitter-Nutzer wittern Wahlkampf-Hintergrund

Söder mit seinen beiden Hündinnen Bella und Fanny beim Spazierengehen. Letztere ist im Jahr 2019 verstorben. © picture alliance / Daniel Karmann/dpa | Daniel Karmann

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder postet regelmäßig auf Twitter – und muss oft mit teils heftigem Gegenwind leben. Diesmal geht es um ein Geschenk.

München – Auf den sozialen Plattformen Twitter, Facebook und Instagram ist der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, überaus aktiv. Regelmäßig versorgt er seine Follower mit Updates aus seinem politischem, aber auch aus seinem privaten Leben. Legendär sind inzwischen zum Beispiel seine „Söderisst“-Beiträge. Am Mittwoch, 19. April, postete der 56-Jährige nun ein Bild, das er am Vorabend bei der Griechischen Akademie in München erhalten habe.

Söder-Foto mit verstorbener Hündin – Wahlkampf-Vorwürfe der Twitter-Gemeinde

„Ein besonderes Geschenk gestern Abend bei der Griechischen Akademie: Ein Bild mit meiner leider verstorbenen Fanny und der kleinen Bella. Hat mich sehr gefreut und gerührt“, schrieb der auch als Hundefan bekannte Söder zu dem Foto auf Twitter. Es zeigt eine Zeichnung mit dem CSU-Chef und seinen zwei Hündinnen, Fanny und Bella, von denen erstere 2019 verstorben ist.

Via Facebook hatte Söder am 8. September 2019 über den Tod der Labrador-Dame, die zwölf Jahre Teil seiner Familie war, berichtet. Mit demselben Bild (in Schwarzweiß), das er nun als Zeichnung bekommen hat.

Viel Mitgefühl schlägt dem CSU-Chef, zumindest auf Twitter, jedoch nicht entgegen. Viele Nutzer werfen Söder vor, das Thema politisch zu instrumentalisieren, damit Wahlkampf zu machen. „Ja, die Wahlen stehen an, da muss man noch ein wenig auf die Mitleidsdrüse drücken“, schreibt zum Beispiel ein User. Ein anderer Nutzer schreibt: „Jawoll, wieder ein paar Harmoniehungrige im Wahlkampf auf die Seite gezogen! Glückwunsch!“ Andere schreiben, nun würden nur noch Bilder mit Kindern oder Babys fehlen.

Auf Instagram, wo Söder denselben Beitrag hochlud, ist die Stimmung positiver. Hier schrieb eine Nutzerin: „Wunderschönes Bild. Die Liebe zu Hunden ist etwas Besonderes. Die Liebe, die wir von Hunden bekommen, ist unermesslich.“

Söder mit Hundefoto auf Twitter: Auch warme Worte für den CSU-Chef

Doch es sind nicht nur kritische Kommentare, die unter dem Twitter-Beitrag des bayerischen Ministerpräsidenten finden lassen. Manche loben auch das Bild, eine Userin schreibt zum Beispiel „Schönes Bild“. Das ursprüngliche Foto ist übrigens noch älter – im Jahr 2016 hatte es Söder zum ersten Mal auf Facebook geteilt, mit den Worten: „Das ist die ganze Hundefamilie: Fanny und Bella...und die Fotografin war Frau Palzer. Danke“.

Unter diesem Beitrag vor sieben Jahren sind die Kommentare deutlich positiver. Eine Userin schrieb damals: „Sehr schön und so sympathisch“, eine andere hinterließ die Worte: „wunderschönes Foto, ja wer Tiere liebt, ist ein guter Mensch“.

