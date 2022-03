Wegen Ukraine-Krieg: Kurzfristige Regierungserklärung von Söder - CSU-Chef nimmt auch Stellung zu Corona-Regeln

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder gibt am Dienstag eine Regierungserklärung ab. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Lage sind aktuell die bestimmenden Themen. Markus Söder gibt deshalb am Dienstag eine Regierungserklärung ab. Der News-Ticker für Bayern.

Ukraine-Krieg : Markus Söder* gibt am Dienstag eine Regierungserklärung ab.

: Markus Söder* gibt am Dienstag eine Regierungserklärung ab. Corona* in Bayern: Aktuelle Lage und Regeln werden ebenfalls Thema sein.

Aktuelle Lage und Regeln werden ebenfalls Thema sein. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München – Angesichts des Ukraine-Kriegs gibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an diesem Dienstag (15. März) kurzfristig eine Regierungserklärung im Landtag ab. Das teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Montag mit. Vorrangige Themen werden demnach der Angriffskrieg Russlands* gegen die Ukraine* sowie die Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge in Deutschland und Bayern* sein. Außerdem soll es um weitere Kriegsfolgen, etwa um die Energiepolitik, gehen. Die Spritpreise sind seit dem Beginn des Krieges drastisch nach oben geschnellt und erreichen immer neue Rekordhöhen.

Söder-Regierungserklärung zu Ukraine-Krieg - Auch Corona-Lage wird Thema

Außerdem soll es in Söders-Regierungserklärung um die Corona-Lage gehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat aktuell ein nie da gewesenes Niveau von fast 2000 erreicht.* Gleichzeitig sollen in dieser Woche aber – so die Pläne der Bundesregierung – bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Besonders über das geplante Ende der Maskenpflicht an Schulen und im Einzelhandel gibt es Debatten.

Corona-Regeln: Bund und Länder beraten am Donnerstag - Kritik aus Bayern vorab

Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bund über die künftigen Corona-Regeln beraten – auch dazu will Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag Stellung nehmen. Aus dem Freistaat kam bereits vorab Kritik: „Es ist unabdingbar, dass den Ländern auch nach dem 20. März ein funktionierender Notfallkoffer erhalten bleibt. Es muss klar sein, welche Maßnahmen in einer sich zuspitzenden Situation einheitlich möglich sind. Das ist nicht der Fall", kritisierte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU*). Der Bund müsse den Entwurf deshalb nachbessern und den Ländern „mehr Werkzeuge an die Hand geben, damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen". (kam/dpa)