Söder: Richtung im Land stimmt nicht und Union ist Lösung

Teilen

Friedrich Merz (l), CDU-Vorsitzender, und Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender, gehen zusammen zur gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU. © Peter Kneffel/dpa

CSU-Chef Markus Söder hat der Bundesregierung falsche Richtungsentscheidungen vorgeworfen. Er attackierte die Ampel-Koalition und insbesondere die Grünen scharf und warb für die Union als einzige echte Alternative. „Die Regierung in Deutschland stimmt leider nicht oder nicht mehr“, sagte Söder am Freitag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München.

München - Es gehe in Berlin zu viel um Ideologie und viel zu wenig um Vernunft, Pragmatismus und Bodenständigkeit. Es brauche aber keine Alternative für Deutschland, sondern eine Lösung: „Wir sind die Lösung in diesen schweren Zeiten.“ Dort, wo die Union regiere, gehe es den Menschen besser, sagte Söder auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen in genau 100 Tagen. Die AfD könne dagegen rein gar nichts verändern. dpa