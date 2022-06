Söder im Witz-Visier: Häme über Rucksack-Geschenk – „Moment, ich hab noch etwas“

Von: Felix Herz

Der Empfang des US-Präsidenten Joe Biden zum G7-Gipfel in München durch Markus Söder erheitert das Netz. Nun nahm ihn die „Heute-Show“ ins Visier.

München – Es war eines der Highlights des G7-Gipfels für München: Die Ankunft des amerikanischen Präsidenten Joe Biden mit der berühmten Air Force One. In Empfang nahm den mächtigsten Mann der Welt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Ein großes Ereignis für Bayern und Auslöser zahlreicher Witze im Netz.

G7-Gipfel in Elmau 2022: Söder nimmt Biden in Empfang – und der Spott geht weiter

Zunächst einmal hatte Söders Kleidung für ordentlich Häme im Netz gesorgt. Auch die bayerische Tracht des restlichen Empfangskomitees wurde im Internet heiß diskutiert. Und schließlich sorgte der Rucksack, den Söder dem US-Präsidenten als Willkommensgeschenk überreichte, für Häme.

Söder enthüllte die Gastgeschenke auf Twitter: In den Wanderrucksäcken für die mächtigsten Politiker der Welt befinden sich bayerische Spezialitäten. Wurst, Käse, Süßigkeiten und Schafkopf-Karten. Gefundenes Fressen für das Netz, zahlreiche User nahmen die Gastgeschenke zum Anlass für Spott und Häme.

Söder empfängt Biden und überreicht Gastgeschenk – „Heute-Show“ nimmt ihn aufs Korn

Was sonst noch in den Rucksack hinein gemusst hätte? Die ZDF-Satire-Sendung „Heute-Show“ weiß es. Kurzerhand legen die Satiriker dem CSU-Chef folgenden Satz in den Mund: „Moment, ich hab noch etwas, das in den Rucksack soll!“ Dazu ziert ein Foto den Twitter-Post, das Markus Söder zeigt – wie er eine Miniaturversion seiner selbst stolz in die Kamera hält.

Söder-Tweet der „Heute-Show“ amüsiert das Netz

Das Foto ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen – Söder hatte vor zwei Jahren beim Besuch des Hightech-Summits den Mini-Söder aus einem 3D-Drucker erhalten – und den Satz hat er nie gesagt. Satire eben – die bei den Twitter-Usern aber gut ankommt. Mehr als 600 Gefällt-mir-Angaben hat der Tweet, in den Kommentaren stimmen die Nutzer in den Witz mit ein.

Fragt sich nur, wie lange der Empfang des US-Präsidenten in München noch für Spott und Häme sorgen wird. Söder selbst lässt sich davon jedenfalls nichts anmerken – er verbucht den Empfang als Erfolg und feiert: „Bayern kann Gipfel!“ (fhz)

