„Es geht jetzt auch um unsere Sicherheit“: Söder warnt nach Russlands Angriff - OB Reiter bestürzt

Von: Katarina Amtmann

Russland hat einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Markus Söder sprach von einem bedrückenden Gefühl und hat klare Forderungen.

Münchens OB Dieter Reiter über Krieg in der Ukraine: „Putins barbarischer Akt“

„Putins barbarischer Akt“ Russland greift die Ukraine an : „Es ist Krieg, es ist Krieg in Europa“, äußert sich Söder entsetzt (siehe Update vom 24. Februar, 13.07 Uhr).

: „Es ist Krieg, es ist Krieg in Europa“, äußert sich Söder entsetzt (siehe Update vom 24. Februar, 13.07 Uhr). Katharina Schulze (Grüne*) schockiert über Putin* : „Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar.“

: „Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar.“ Dieser Ticker zu Reaktionen aus Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 15.35: Drei Eurofighter aus Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) werden nach Rumänien geschickt. Die Luftwaffe will dadurch zum Schutz der Nato-Südostflanke beitragen. Die Kampfflugzeuge starteten am Donnerstag vom örtlichen Fliegerhorst, berichtet die dpa. Das Verteidigungsministerium hatte schon in der vergangenen Woche drei Eurofighter nach Rumänien verlegt.

Die Maschinen sollen vom Militärflughafen Mihail Kogalniceanu bei Constanta aus in ein italienisches Eurofighter-Kontingent integriert werden. Diese Art der Zusammenarbeit („Interoperabilität“) macht es möglich, einen bestehenden Luftverteidigungsverband schnell aufwachsen zu lassen. Dazu zahlen auch gemeinsame „Schutzflüge“ im Luftraum. Soldaten und Eurofighter gehören zum Taktischen Luftwaffengeschwader 74.

Münchens OB Dieter Reiter verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf

Update vom 24. Februar, 14.38 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich in einem öffentlichen Statement bestürzt über den Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt. „Putins barbarischer Akt“ sei eine „schreckliche und völkerrechtswidrige Aggression“. Diese müsste schnellstmöglich gestoppt werden.

Ganz besonders gelte seine Sorge der ukrainischen Hauptstadt Kiew, welche Partnerstadt der bayerischen Landeshauptstadt ist. Man werde zivile und humanitäre Unterstützung zur Verfügung stellen, um das Leid der Menschen vor Ort zu lindern, versprach Reiter.

Update vom 24. Februar, 13.07 Uhr: Zuerst hat Österreichs Kanzler Karl Nehammer das Wort. „Es war eines meiner intensivsten Telefonate als Bundeskanzler“, berichtet Nehammer über ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten. Er berichtet von den Worten Selenskyjs: Er melde sich aus einem Land, wo er nicht mehr wisse, wie lange es noch bestehe und er melde sich als Präsident, ohne zu wissen, wie lange er noch am Leben sei.

Danach hat Markus Söder das Wort: „Es ist ernst, es ist Krieg, es ist Krieg in Europa.“ Dies sei eine völlig neue Dimension. Ein durch nichts zu rechtfertigender „Angriffskrieg“, so Söder. Bayern stehe hinter der Bundesregierung und den Partnern. Er fordert ein einheitliches und entschlossenes Handeln. Man brauche einen kühlen Kopf. Es seien sofortige Maßnahmen nötig, macht er deutlich. „Es geht hier nicht nur um eine Bedrohung der Ukraine, es geht auch um unsere Sicherheit“, warnt Söder. Die Verteidigung müsse gut organisiert werden, die europäische Verteidigung müsse besser organisiert werden. „Nicht den Kopf verlieren, aber klug entscheiden“, so Söder. „Die Diplomatie bleibt immer die erste Antwort“, man müsse aber auch Grenzen setzen. „Es ist eine sehr ernste Situation für uns alle.“

Update vom 24. Februar, 13.05 Uhr: Markus Söder wird sich nach seinem Treffen mit dem österreichischen Kanzler gleich äußern. Die Statements der beiden Politiker können Sie hier live verfolgen (siehe Video oben).

Nach Putins Angriff auf die Ukraine: Nürnberger OB entsetzt

Update vom 24. Februar, 12.47 Uhr: Auch Marcus König (CSU), Oberbürgermeister von Nürnberg, hat sich geäußert und Putins Vorgehen scharf angegriffen*: „Ich verabscheue dieses zutiefst menschenverachtende Verhalten des russischen Staatschefs.“ Man wolle nun schauen, wie man unter anderem Nürnbergs ukrainischer Partnerstadt Charkiw helfen könne.

Russland-Ukraine-Krieg: Söder fordert Stärkung der NATO

Update vom 24. Februar, 10.44 Uhr: Politiker aus aller Welt zeigen sich schockiert über den russischen Angriff, auch in Bayern ist das Entsetzen groß (siehe vorherige Updates). Markus Söder hat nun den Politischen Aschermittwoch der CSU abgesagt und an die anderen Parteien appelliert, das auch zu tun. „Die Art der Veranstaltung passt nicht in die Zeit. Es sollte ein Aufbruch nach Corona sein, nun sind wir aber in einer schweren außenpolitischen Krise“, so der CSU-Chef auf Twitter. Die Russland-Ukraine-Krise überschattet auch seinen Besuch in Wien. „Markus Söder startet gerade den Antrittsbesuch bei Österreichs neuem Kanzler Nehammer in Wien - aber komplett überlagert von der Ukraine-Krise. Eigentlich sollte es um Transit und Nachbarschaft gehen“, berichtet Christian Deutschländer, Ressortleiter Politik/Hintergrund beim Münchner Merkur.

Bei der Ankunft in Wien hat sich Söder direkt geäußert und eine Stärkung der NATO im Osten sowie der Bundeswehr gefordert. „Wir müssen uns auch überlegen die europäische Verteidigung insgesamt zu erhöhen. Man müsse auch mit den USA sprechen, dass an der NATO-Grenze genügend Truppen stationiert seien, „um die Sicherheit zu gewährleisten.“ Man müsse ebenfalls darauf drängen, „der Ukraine jede Hilfe zu geben, die sie brauchen.“ Ein entsprechendes Video des Söder-Statements teilte Achim Wendler vom BR auf Twitter.

Söder äußert sich zum Russland-Ukraine-Konflikt: „Schwarzer Tag für den Frieden in Europa“

Update vom 24. Februar, 8.27 Uhr: „Ein schwarzer Tag für den Frieden in Europa“, schrieb Markus Söder am Morgen auf Twitter. „Krieg darf niemals eine Lösung sein. Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine, dieser muss sofort beendet werden. Wir unterstützen die Bundesregierung bei den notwendigen Schritten in enger Abstimmung mit unseren westlichen Partnern“, ergänzte er. Aktuell befindet sich der CSU-Chef gemeinsam mit Florian Herrmann im Zug nach Wien. Dort steht ein Termin mit dem österreichischen Kanzler Nehammer an: „Eigentlich ein Nachbarschaftsbesuch – aber wir sind alle bedrückt wegen der Situation in der Ukraine. Wir stehen in der westlichen Staatengemeinschaft für die territoriale Unabhängigkeit der Ukraine.“

Auch Parteikollege Markus Blume hat sich schockiert über Russlands Vorgehen gezeigt: „Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf Europa. Wir müssen jetzt zusammenstehen und eine gemeinsame Reaktion zeigen. Völkerrecht ist nicht verhandelbar“, schrieb er auf Twitter zum Hashtag „WeStandWithUkraine“. Katharina Schulze, Co-Vorsitzende der bayerischen Grünen, ist ebenfalls entsetzt: „Denke ich an die Menschen in der Ukraine, so fühle ich einen großen Schmerz. Sie wollen in Frieden in ihrem Land leben, aber Putin lässt sie nicht. Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar“, schrieb sie auf Twitter.

„Ganz schlimmes Signal“: Söder von Russlands Ukraine-Angriff entsetzt - Schnelle Reaktion gefordert

Erstmeldung vom 24. Februar, 7.39 Uhr: München - Alle diplomatischen Bemühungen sind ohne Erfolg geblieben: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Militäraktion angekündigt und einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Seitdem wurden vermehrt Explosionen gemeldet, der Angriff erfolgt offenbar von zwei Seiten. Viele Politiker äußerten sich schockiert, Kanzler Olaf Scholz sprach von einem „dunklen Tag für Europa.“ Auch Markus Söder* äußerte sich am Morgen: „Ein sehr bedrückendes Gefühl heute. Wir haben es zwar befürchtet, aber jetzt ist es wahr“, sagte Bayerns Ministerpräsident gegenüber BR24.

Söder-Reaktion zu Russlands Angriff auf die Ukraine: „Ganz schlimmes Signal“

„Die Anordnung der Truppenbewegung ist jetzt offiziell erfolgt. Das ist ein ganz schlimmes und schlechtes Signal für die Freiheit, für Sicherheit von Staaten“, sagte Söder weiter. „Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt hinter der Ukraine* stehen, alles tun, dass wir die Sanktionen sofort wirksam werden lassen und dass wir auch gemeinsam ein klares Signal senden, dass wir das verurteilen und nicht unterstützen“, machte der CSU-Chef deutlich.

Söder verurteilt Russlands Vorgehen in Ukraine-Krise und zieht Konsequenz für Bayern

Bereits am Mittwoch hatte Söder seine Haltung deutlich gemacht und das Vorgehen Russlands* verurteilt. Bayerns Ministerpräsident hatte auch eine Konsequenz für den Freistaat gezogen. Bei einer Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V* sei es angesichts des russischen Vorgehens nicht mehr vorstellbar, die Verhandlungen weiterzuführen. „Das ist vorbei.“ (kam)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA