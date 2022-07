Söder besucht größtes Samba-Festival außerhalb Brasiliens – Fans böse: „Wenigstens die Frauen sind hübsch“

Von: Thomas Eldersch

Samba und die CSU. Nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick klingt. Am Wochenende gab sich CSU-Chef Söder auf dem Coburger Samba-Festival die Ehre.

Coburg – Wie so viele Feste musste auch das Samba-Festival in Coburg während den letzten beiden Corona-Jahren ruhen. Das größte Samba-Event außerhalb von Brasilien zieht laut Homepage der Stadt regelmäßig über 150.000 Besucher an. Weit über 3000 Künstler sollen laut Veranstalter an dem farbenfrohen Tanzwochenende teilnehmen. Und mittendrin am vergangenen Wochenende Markus Söder. Der konservative CSU-Politiker ist sogar Schirmherr des bunten Treibens. Nicht zum ersten Mal.

Samba-Festival in Coburg: Söder ist zum dritten Mal Schirmherr der Veranstaltung

Bereits zum dritten Mal ist Söder Schirmherr des Internationalen Samba-Festivals in Coburg. Deshalb ließ er sich auch nicht nehmen, selbst auf dem Schlossplatz vorbeizuschauen und ein paar Grußworte samt Schnappschüsse loszuwerden. Für den Veranstalter Rolf Beyersdorf ein Highlight. „Wir freuen uns sehr, bereits zum dritten Mal den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Coburg begrüßen zu können. Das ist eine tolle Wertschätzung für die vielen Künstlerinnen und Künstler des Internationalen Samba-Festivals und der Musikszene im Ganzen.“

Söder selbst schrieb auf seinem Instagram-Profil. „Das heimliche Herz Brasiliens schlägt heute in Oberfranken: Besuch des Samba-Festivals im wunderschönen, historischen Coburg. Ein Fest mit Rhythmen, Tanz und sensationellem Flair. Brasilien und Bayern, das passt: Wir sind weltoffen, gastfreundlich und voller Lebensfreude.“ Dabei sah man ihm auf den Bildern an, dass es ihm sichtlich gefiel zwischen den leicht bekleideten Damen mit den bunten Kostümen zu posieren.

Söder selbst musste wegen seiner Kleiderauswahl erst kürzlich Kritik einstecken. Sein Outfit zum Empfang der Spitzenpolitiker beim G7-Gipfel ließ für manche Follower zu wünschen übrig.

Samba-Festival in Coburg: Fans lieben Söders Instagram-Beitrag

Solche Fotos sind die Instagram-Follower des CSU-Politikers in der Regel nicht gewohnt. Und so wurde fleißig kommentiert und geliked. Fast 4000 Mal wurde das „Gefällt mir“-Herz unter dem Beitrag geklickt (Stand: Montag, 11. Juli, 16 Uhr). Dazu bekam er viele neidische Kommentare. „Ich hab eindeutig den falschen Beruf“, kommentierte einer. „Vielleicht sollte ich mir dort mal die Gegend anschauen. Ich war noch nie in meinem Leben in Franken“, schrieb ein anderer.

Andere Fans des Ministerpräsidenten nahmen ihn in den Kommentaren ein wenig auf die Schippe. „Oh ja Markus, halt schön deine Hände fest, denn du bist verheiratet und willst es auch bleiben.“ Noch bissiger hieß es: „Wenigstens die Frauen sind hübsch.“ Alles in allem waren die meisten Fans des CSU-Chefs froh, ihn in Coburg gesehen zu haben und freuen sich schon aufs nächste Jahr. (tel)

