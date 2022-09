„Personenkult“: Söder verleiht Schwarzenegger Ehrenpreis – doch der weiß gar nicht, wofür

Von: Felix Herz

„The Terminator is back“ – Mit diesen Worten kommentiert Söder, dass er Schwarzenegger einen Preis verlieh. Auf Twitter gab es dazu kritische Stimmen.

München – Am Dienstag, 27. September, verlieh Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Arnold Schwarzenegger einen Ehrenpreis. Das ging aber nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne.So wusste die nach Kalifornien ausgewanderte Film- und Bodybuilder-Legende gar nicht, wofür er den Preis bekommt. Und anschließend sah sich Söder auch reichlich Kritik im Netz ausgesetzt.

Söder verleiht Schwarzenegger Ehrenpreis – doch wofür eigentlich?

Vor der Verleihung wurde Schwarzenegger gefragt, ob er wisse, wofür er den Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises, den blauen Panther, denn bekomme. „Keine Ahnung“, antwortete der 75-Jährige. Dann mutmaßte er, ob es vielleicht für seinen Fitnesss-Kreuzzug sei, den er in München in den 60er-Jahren begonnen hatte. Oder für seine Terminator-Filme? Schwarzenegger wusste es schlicht nicht.

Bei der Verleihung klärte Söder den Ex-Gouverneur Kaliforniens aber auf. Es hätte seiner Meinung nach den Preis auch für die Terminator-Filme alleine geben können, von denen Söder als „Kind der 80er“ ein großer Fan sei. Vielmehr habe aber beeindruckt, wie konsequent Schwarzenegger sich vor allem auf Social Media im Rahmen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geäußert hatte. Etwa einen Monat nach der Invasion hatte der Schauspieler ein Video geteilt, in dem er sich für die Ukraine und gegen die russische Aggression positioniert – verbunden mit einem Aufruf an die Russen, sich von dem Krieg zu distanzieren. „Ein Statement, das viele Leute bewegt hat“, so Söder.

„Personenkult“: Twitter-User kritisieren Söder

Auch auf Twitter teilte Söder mit, dass Schwarzenegger den Sonderpreis verliehen bekommen habe. „The Terminator is back“, schrieb Söder, und schrieb in einem Kommentar noch, dass Schwarzenegger seine Karriere in Bayern begonnen habe und als Politiker zugleich ökologisch und konservativ gedacht habe.

Während manche Twitter-User sich über die Bilder freuten, schmeckte der Tweet vielen gar nicht. Der Tenor: Söder verbringe viel zu viel Zeit damit, sich mit Promis oder in schönen Szenerien ablichten zu lassen, als tatsächlich zu arbeiten. „Arbeiten Sie auch manchmal? Das ist nur noch Personenkult in schwarz“, schrieb zum Beispiel ein User.

Ein anderer fragte sich, ob Söder es wohl noch rechtzeitig zur Plenarsitzung im Bayerischen Landtag schaffe – vier Stunden später antwortete der User selbst auf seine Frage: „Und die Antwort ist nein. Söder nicht im Landtag!“ (fhz)

