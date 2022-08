Gloria-Sophie Burkandt hat die Haare kurz – „Wie eine Schaufensterpuppe“

Von: Thomas Eldersch

Gloria-Sophie Burkandt ist für ihre langen Beine, ihre schlanke Figur und ihre langen, braunen Haare bekannt. Eines davon ist jetzt Geschichte.

München – Während ihr Vater, Markus Söder (CSU), fast täglich in den Medien auf eine AKW-Verlängerung pocht und Bayerns erneuerbare Energien in den Himmel preist, schlägt seine Tochter, Gloria-Sophie Burkandt, ruhigere Töne an.

Laut ihrem Instagram-Profil ist sie vorwiegend am Reisen und eher selten in Bayern. Zuletzt stellte sie mehrere Schnappschüsse aus Monte-Carlo ins Netz. Viele Fans mussten bei den Fotos wohl zweimal hinschauen, um die 23-Jährige zu erkennen.

Gloria-Sophie Burkandt hat die Haare kurz

Mit dem schlichten Satz „Happy to be here“ untertitelte sie ihren jüngsten Beitrag. Doch auf den Text werden die wenigsten ihrer mittlerweile fast 30.000 Follower geachtet haben. Auffälliger war etwas, das eigentlich nicht mehr zu sehen war. Die 23-Jährige, die neben ihrer Promotion als Model arbeitet, hat sich die Haare schneiden lassen. Ihre einst lange, braune Mähne ist einem Kurzhaarschnitt gewichen.

Was sie zu der Typveränderung bewogen hat, lässt die Tochter von Bayerns Ministerpräsident unbeantwortet. Noch zwei Tage zuvor lud sie ein Bild von sich in einem Restaurant in Marbella hoch, auf dem sie ihre langen Haare zur Schau stellt. Was auch immer der Grund sein mag, ihren Fans scheint es zu gefallen.

Einer kommentiert: „Siehst wirklich mega cool und einfach nur wunderschön aus.“ In einem anderen Kommentar heißt es: „Die neue Frisur steht dir super.“ Außerdem finden sich unter den zahlreichen Kommentaren jede Menge Herzen- und Flammen-Emojis.

Fotos von Gloria-Sophie Burkandt wirken irgendwie künstlich

Einigen ihrer Fans schießen aber wohl bei dem Anblick der Fotos andere Gedanken in den Kopf. „Wie eine Schaufensterpuppe“ oder „dachte erst, es wäre eine Schaufensterpuppe. Für mich zu perfekt. Aber toll“, heißt es da. Und tatsächlich wirkt ihre Mimik ein wenig eingefroren.

Vielleicht klärt die 23-Jährige in ihrem nächsten Beitrag ihre Gefolgschaft auf, warum sie sich für die kurzen Haare entschieden hat. Ob Model-Job, Langhaar-Frust oder einfach Lust zur Veränderung – egal. Ihren Fans gefällt es. (tel)

