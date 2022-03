Ukraine-Krieg: Söder dämpft Hoffnungen auf erfolgreiche Verhandlungen - „Gibt nur eine Strategie“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder war beim TV-Talk von Maybrit Illner zugeschaltet. © Screenshot ZDF/Maybrit Illner

Markus Söder äußerte sich im ZDF-Talk von „Maybrit Illner“ zum Ukraine-Krieg. Auf ein positives Ergebnis neuer Friedensverhandlungen macht er sich keine Hoffnung.

Ukraine-Krieg: Eskalierender Konflikt* mit Russland Thema bei „Maybrit Illner*“ (ZDF).

Markus Söder: CSU-Chef bei Friedensverhandlungen pessimistisch - „Bringt überhaupt kein Ergebnis.“

München - Der Ukraine-Krieg geht auch am Montag (7. März) weiter. Russland* sammelt wohl Ressourcen für einen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, derweil fallen immer mehr Zivilisten dem Angriff zum Opfer, die humanitäre Lage ist teils katastrophal. Einen Überblick, was in der Nacht von Sonntag auf Montag geschah, lesen Sie hier.

Ukraine-Krieg: Söder dämpft Hoffnungen auf erfolgreiche Verhandlungen - „bringt überhaupt kein Ergebnis“

Auch am Montag soll es mit Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weitergehen. Die Hoffnungen auf einen Erfolg sind jedoch niedrig, da Wladimir Putin als Vorbedingung festgelegt hat, dass Kiew alle Forderungen Moskaus akzeptieren muss, darunter die Entmilitarisierung der Ukraine und einen neutralen Status für das Land. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich keine Illusionen: „Uns muss klar sein: Jedes Gespräch, das derzeit geführt wird, bringt überhaupt kein Ergebnis. Es gibt nur eine Strategie: Hilfe für die Ukraine auf der einen Seite und Stärkung der NATO auf der anderen.“ Das sagte der CSU*-Chef am Sonntagabend in der TV-Talkshow „Maybrit Illner“. Dort war Söder zugeschaltet.

Ukraine-Krieg: Söder kritisiert Putin - CSU-Chef lobt Scholz-Regierung

An die Adresse des russischen Präsidenten gerichtet: „Es ist kein Zeichen von Stärke, mit Atomwaffen zu drohen. Es ist ein Zeichen der Schwäche.“ Die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz*, deutlich mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren, lobte Bayerns Ministerpräsident erneut. Ähnlich hatte er sich schon in den Tagen zuvor geäußert: „Die neue Linie der Bundesregierung hat unsere volle Unterstützung“, hatte er bereits am 27. Februar auf Instagram erklärt.

