Trotz leichter Verbesserung: Knapp die Hälfte der Bayern laut Umfrage mit Söders Arbeit unzufrieden

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Bayerns Ministerpräsident: Markus Söder von der CSU. © IMAGO / Sven Simon

Rund die Hälfte der Bayern ist mit der Arbeit von Markus Söder unzufrieden. Das hat eine Civey-Umfrage ergeben.

München - Markus Söder hat bei den Beliebtheitswerten in einer repräsentativen Umfrage zwar Boden gut machen können - noch immer ist aber knapp die Hälfte der Bayern mit der Arbeit des Ministerpräsidenten unzufrieden. Insgesamt 49 Prozent gaben bei einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen an, „eher“ oder „sehr“ unzufrieden damit zu sein. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der Umfrage im Vormonat.

Umfrage: Knapp die Hälfte der Bayern mit Söders Arbeit unzufrieden

38 Prozent waren mit Söders Arbeit „sehr“ oder „eher“ zufrieden, 13 Prozent waren „unentschieden“. Die Frage war vom 17. Februar bis 17. März mehr als 5000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bayern gestellt worden.

Umfrage vor drei Monaten: Schlechtester Wert für Söder seit zwei Jahren

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre (Umfrage): Söders CSU und Freie Wähler bei 46 Prozent

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, kämen CSU und Freie Wähler laut der Civey-Umfrage zusammen auf 46 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler würden wie bei der Umfrage im Vormonat 10 Prozent erreichen. Die CSU einen Prozentpunkt verlieren und auf 36 Prozent kommen - das wäre ein schwächeres Ergebnis als bei der Wahl 2018 (37,2 Prozent). Als stärkste Gewinner im Vergleich zur Vormonatsumfrage gingen die Grünen mit einem Plus von drei Prozentpunkten auf 17 Prozent hervor. (kam/dpa)

Lesen Sie auch Umfrage: Hälfte der Bayern mit Söders Arbeit unzufrieden Ministerpräsident Markus Söder hat bei den Beliebtheitswerten in einer repräsentativen Umfrage zwar Boden gut machen können - noch immer ist aber knapp die Hälfte der Bayern mit seiner Arbeit unzufrieden. Insgesamt 49 Prozent gaben bei einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ an, „eher“ oder „sehr“ unzufrieden damit zu sein. Umfrage: Hälfte der Bayern mit Söders Arbeit unzufrieden Umfrage: Unzufriedenheit mit Söders Arbeit wächst - deutlicher Unterschied sichtbar Eine Umfrage zeigt: Die Menschen in Bayern sind mit der Arbeit von Markus Söder unzufriedener als noch vor einigen Wochen. Umfrage: Unzufriedenheit mit Söders Arbeit wächst - deutlicher Unterschied sichtbar