„Solar-Irrsinn in Bayern“: Trassen-Ausbau dauert zehn Jahre, innovativer Speicher wird nicht unterstützt

Von: Felix Herz

Teilen

Teils klappt es in Bayern noch nicht so ganz mit der Energiewende. Das zeigt auch ein Beitrag der NDR-Sendung „Extra 3“. © Screenshot NDR Extra 3 / „Realer Irrsinn“ / YouTube

Das mit der Energiewende klappt in Bayern noch nicht so ganz. Meint zumindest ein Satire-Beitrag des NDR. Und zeigt das anhand einiger kurioser Sachlagen.

Ende August hingen Greenpeace-Aktivisten Windräder an die Masten vor die Staatskanzlei in München. Die Botschaft: Die Energiewende kommt in Bayern nicht in Fahrt. In diesem Zusammenhang interessant wird ein Video-Beitrag der Sparte „Realer Irrsinn“ der NDR-Satire-Sendung Extra 3 von Beginn des Jahres. Es widmet sich dem „Solar-Irrsinn“ in Bayern anhand zweier beispielhafter Fälle.

Ein weiterer Fall „Realen Irrsinns“: Ein Gemeinde in Bayern hat einen Wunderheiler engagiert – wegen zu vielen Unfällen.

„Realer Irrsinn“-Beitrag: Solarpark in Bayern muss vom Netz – wenn die Sonne scheint

Der Beitrag beginnt mit Solarpark-Betreiber Martin Bichler. Es ist leicht bewölkt, die gezeigte Anlage produziert Strom. Würde jedoch die Sonne scheinen und der Solarpark bei 100 Prozent laufen – dann würde sie der Netzbetreiber abschalten. Klingt widersprüchlich, ist aber so. Denn wenn mehr Strom beim Umspannwerk eingespeist als verbraucht wird, müsste der überschüssige Strom in den Norden Bayerns, nach Nürnberg, transportiert werden. Dafür sei die Trasse aber seit Jahren zu dünn, erklärt ein konsternierter Martin Bichler in der Extra 3-Sendung.

Was also tun? Dieser Frage widmet sich der „Realer Irrsinn“-Beitrag als Nächstes. Denn die Lösung wäre natürlich ein nachhaltiger Energiespeicher. Vorgestellt wird daher Peter Geigle, der genau einen solchen Speicher entwickelt hat. Dieser funktioniere ganz ohne Metalle, sondern mit Flüssigkeit. „Die Suche nach nichtmetallbasierten Speichertechnologien ist sowas wie der heilige Gral der Energiewende“, erklärt Geigle in dem Beitrag. Daher will er seine Speichertechnologie nun in Serie produzieren, hat daher beim Wirtschaftsamt Förderung beantragt. Die Unterstützung lautet, pointiert vorgetragen in dem Beitrag – „Nichts“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Zu viel Strom durch Solarpark – die Trasse muss also ausgebaut werden... Oder?

Zurück zum Solarpark in Bayern, der bei Sonne zu viel Strom produziert, der aber wegen der zu dünnen Trasse nicht weitertransportiert werden kann. Logisch wäre ja, die Trasse auszubauen, darauf deutet auch der NDR-Beitrag hin. Ansage Rainer Kleedörfer, Netzbetreiber. Im Interview mit Extra 3 bestätigt der zumindest, dass die Trasse ausgebaut wird.

Allerdings seien Fachkräfte, Material und Finanzen begrenzt. „Der Ausbau in der Dimension, wie wir ihn derzeit erachten, wird um die zehn Jahre dauern“, erklärt er in dem „Realer Irrsinn“-Video. Zehn Jahre also, so schließt anschließend der Beitrag, bis auch bei Sonne nachhaltige Sonnenenergie fließe. „Bayern, eine Trasse für sich“, lautet das spöttische Fazit. (fhz)

Ein weiterer Fall „Realen Irrsinns“: Eine Kreuzung in Bayern wurde teuer neugestaltet – und hat nun 37 Ampeln.

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.