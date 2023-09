Sollte man sich wieder mit Maske vor Corona schützen? Experten legen sich fest

Von: Christoph Sahler

Experten aus Würzburg und Dortmund sprechen über steigende Corona-Zahlen und die Frage, ob Deutschland wieder Maske tragen sollte. Auch das RKI informiert.

München/Würzburg – Corona-Experten in Deutschland warnen bereits seit einigen Wochen wieder vor neuen Virus-Varianten. Die Infektionszahlen steigen, wenn auch nur leicht. Doch mit Blick auf Herbst und Winter, stellt sich vielen Menschen die Frage, ob es inzwischen wieder angebracht wäre, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Sollte man wieder Maske tragen? Corona-Experten sind sich einig

Die kalten Jahreszeiten stehen 2023 bereits zum vierten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie vor der Tür. Vieles ist heute anders als 2020. Es gibt Impfstoffe, die Bevölkerung ist weitgehend immunisiert und für das Virus und seine Gefahren sensibilisiert. Trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dieser Sensibilisierung, schauen viele Leute mit Sorge auf steigende Corona-Zahlen im Spätsommer.

Die Maskenpflicht im ÖPNV gibt es in Deutschland seit Februar nicht mehr und selbst in Krankenhäusern und beim Arzt muss man keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Das Online-Magazin Fitbook hat dazu nun zwei Experten befragt: Sollte man wieder Maske tragen?

Neue Corona-Varianten bereiten Sorge – Experten raten Maske für besondere Zielgruppe

Die bayerische Immunologin und Impfexpertin, Prof. Dr. Martina Prelog, vom Universitätsklinikum Würzburg, sagte dem Portal gegenüber: „Grundsätzlich derzeit: Nein. Allerdings sollten Risikopatienten, die stark immunsupprimiert sind und eine schlechte Immunantwort auf die Impfung und/oder Infektion hatten, individuell entscheiden, ob sie sich mit einer Maske schützen wollen. Insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, zum Beispiel auch in geschlossenen Räumen, könnte dies ratsam sein.“

Dem stimmt auch Prof. Dr. Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, zu. „Es gibt Hochrisikopatienten, die sich immer noch selber per Maske schützen. Maske für alle sehe ich aber als nicht notwendig an“, erklärte er gegenüber Fitbook.

Menschen, die sich unsicher sind oder sich wegen der Corona-Lage unwohl fühlen, können sich auch weiterhin beim Robert-Koch-Institut informieren. Aktuell rät das RKI lediglich dazu, bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. Ob Maske getragen wird, bleibt jedem selbst überlassen, schadet aber in keinem Fall. (csa)

