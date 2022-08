Sommer 2022 in Bayern zweitwärmster überhaupt – DWD veröffentlicht Klimastatistik

Nur im Sommer 2003 war es in Bayern noch wärmer: Der DWD hat Klimastatistiken für 2022 veröffentlicht. Die Daten lassen aufhorchen.

München – „Die Extreme dieses Sommers zeigen sich auch in unserer Klimastatistik“, wird Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in einer Mitteilung zitiert. „Der Sommer 2022 war in Deutschland der sonnigste, 6. trockenste und gehört zu den vier wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn.“ In Bayern ist es sogar der zweitwärmste seit Messbeginn, nur das Jahr 2003 schlägt die diesjährigen Werte. In Zeiten des Klimawandels haben die Deutschen wohl einen bald „typischen Sommer“ erlebt, prognostiziert Kirsche.

Sommer 2022 in Bayern: Trotz 840 Sonnenstunden nassestes Bundesland

Das Temperaturmittel lag im Sommer 2022 in Bayern bei 19,5 Grad, die Sonnenscheindauer beträgt 840 Stunden, somit der zweitwärmste und zweitsonnigste Sommer des Freistaats. Deutschlandweit waren es im Schnitt 820 Sonnenstunden, damit löste der diesjährige Sommer den bisherigen Rekordhalter 2003 mit 793 Stunden deutlich ab. Neben den vielen Sonnenstunden gab es in einigen Regionen 2022 auch viel Regen in Bayern.

Zweiwärmster und zweitsonnigster Sommer Bayerns: 2022 jagte eine Hitzewelle die nächste. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

„Fast 205 l/m² (314 l/m²) goss es im vergleichsweise nassesten Bundesland - hin und wieder auch mal wie aus Kübeln - vom Himmel“, schreibt der DWD. Wertach-Bichel im Allgäu sei beispielsweise am 19. August auf einen Tagesniederschlag von 114,2 l/m² gekommen. Sehr trocken blieb es hingegen in Unterfranken: „In Bad Kissingen kamen in den vergangenen drei Monaten keine 30 l/m² zustande.“

Sommer 2022: 6. trockenster Sommer seit 1881

2022 fielen knapp 40 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. „In der seit 1881 bestehenden Zeitreihe des DWD war der Sommer damit der 6. trockenste.“ Der Sommer 1991 führe die Liste an. Die Ergebnisse vermeldete der DWD nach ersten Auswertungen seiner rund 2000 Messstationen.

Die trockene Sommerwitterung lässt die Böden stark austrocknen. In Nürnberg unterstützt die Bereitschaftspolizei die Stadt mit Wasserwerfern beim Bäume gießen. In den nächsten Tagen könnte es nochmal perfektes Badewetter geben, Grund dafür ist ein Tief über Irland. (tkip)

