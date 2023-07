Zum Sommerferienstart: Reisende auf der A8 müssen 25 Kilometer im Stau ausharren

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Auf den Autobahnen in Bayern kommt es zum Sommerferienstart zu kilometerlangen Staus. © Peter Kneffel/dpa

Die Sommerferien haben in Bayern begonnen. Das sorgte bereits am Freitag (28. Juli) für Stau auf den Autobahnen im Freistaat.

München - In Bayern haben die Sommerferien begonnen und damit kam bereits am Freitag (28. Juli) der Verkehr auf den Autobahnen des Freistaats gewaltig ins Stocken. Auf der A8 im Bereich Rosenheim staute es sich beispielsweise nach Angaben des ADAC am frühen Nachmittag auf rund 25 Kilometern, was Autofahrern einen Zeitverlust von gut 40 Minuten einbrachte. Auf der A9 in Richtung Norden ergab sich mit 20 Kilometern Stau vor Ingolstadt ein ähnliches Bild.

Die Sommerferien sorgen wieder für volle Autobahnen. Wir haben einen Überblick über die Brennpunkte.

An den Flughäfen im Freistaat ist die Lage nach Auskunft der Betreiber entspannt. Der Flughafen München erwartet für das erste Ferienwochenende rund 380.000 Fluggäste, was in etwa dem Aufkommen der vergangenen Wochen entspreche, sagte Sprecher Henner Euting. An den Sicherheitskontrollen hielten die Wartezeiten sich im Rahmen.

Sommerferienstart in Bayern: Viel Verkehr auf Bayerns Straßen

Der Flughafen Nürnberg rechnet mit knapp 45.000 Passagieren an diesem Wochenende. Im laufenden Jahr seien 125 neue Mitarbeiter eingestellt worden, erklärte Sprecher Christian Albrecht. Dadurch sei der Airport personell gut für die Ferienzeit aufgestellt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Auf Bayerns Schienen sei es laut der Deutschen Bahn, „weitestgehend stabil“. Unter anderem durch die Einführung des Deutschlandtickets sei die Zahl der Reisenden stark gestiegen. Für Zugreisen in den Sommerferien empfehle sich, einen Sitzplatz zu reservieren. (dpa/ly)

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.